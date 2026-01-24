Pareja de estudiantes es hallada muerta en un vehículo dentro de campus universitario

La comunidad académica de la Universidad Franciscana de Steubenville, en Ohio, Estados Unidos, atraviesa días de profundo duelo tras la muerte de dos de sus estudiantes, quienes fueron hallados sin vida dentro de un vehículo estacionado en el campus universitario.



Las autoridades confirmaron que el fallecimiento de la joven pareja fue consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono, en lo que ha sido calificado oficialmente como un “trágico accidente”.

Las víctimas fueron identificadas como Luke Reimer y Mary Mich, ambos de 20 años. Reimer era oriundo de Indian Shores, Florida, mientras que Mich provenía de Downingtown, Pensilvania. Sus cuerpos fueron encontrados el lunes 19 de enero, alrededor del mediodía, en un automóvil ubicado en el estacionamiento trasero del edificio residencial St. Agnes Hall, dentro del campus universitario.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Steubenville, los agentes acudieron al lugar tras recibir una solicitud para verificar el bienestar de dos personas que permanecían dentro de un vehículo. Al llegar, localizaron a un hombre y una mujer en el interior del automóvil y confirmaron que ambos habían fallecido. Las autoridades precisaron que no se encontraron indicios de violencia ni señales de consumo de drogas.



Posteriormente, la Oficina del Forense del Condado de Jefferson determinó, a partir de los resultados de toxicología, que las muertes fueron causadas por intoxicación con monóxido de carbono. En un comunicado oficial, la Policía de Steubenville señaló: “Se determinó que esto fue de naturaleza accidental y parece ser causado por un problema con el escape del vehículo”.



El presidente de la Universidad Franciscana, el padre Dave Pivonka, se pronunció el mismo lunes a través de un mensaje dirigido a la comunidad académica, en el que confirmó la identidad de los estudiantes y expresó el dolor institucional por la pérdida. “En este momento, los primeros indicadores sugieren que se trató de un trágico accidente relacionado con un posible mal funcionamiento del escape o del motor del vehículo”, afirmó.

El fallecimiento de Reimer y Mich ha generado una profunda conmoción entre estudiantes, docentes y personal administrativo. “Esta noticia trae un profundo pesar a toda la comunidad de la Universidad Franciscana”, expresó Pivonka. “Lamentamos la pérdida de dos jóvenes y nos duele el corazón por sus familias, amigos, compañeros, profesores y todos los que los conocieron y amaron”.

Como muestra de respeto, la universidad decidió cancelar las actividades programadas para la noche del lunes y dispuso servicios de consejería psicológica para estudiantes y personal que lo requieran. Además, se realizó un servicio de oración en memoria de los jóvenes, como parte de las acciones de acompañamiento espiritual ofrecidas por la institución.

En su mensaje, el presidente universitario también hizo un llamado a la solidaridad y al apoyo mutuo dentro de la comunidad académica. “Permanezcamos unidos en la fe, la esperanza y la caridad, apoyándonos mutuamente en este momento de dolor”, escribió. “Que Cristo, quien lloró la muerte de su amigo Lázaro y venció a la muerte con su Resurrección, sea nuestra fuerza y nuestra paz”.

La relación entre Luke Reimer y Mary Mich era conocida por personas cercanas. En octubre de 2025, el joven había compartido en su cuenta de Instagram una publicación conmemorando su primer aniversario como pareja. Junto a varias fotografías, escribió: “¡Un año con la mujer más hermosa! Te amo”.

La Universidad Franciscana también rindió homenaje a los estudiantes a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen de ambos acompañada del mensaje: “En memoria de Luke Reimer y Mary Mich. Concédeles, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua”. La publicación concluyó con un llamado a la comunidad a continuar orando por las víctimas y por quienes enfrentan su pérdida.

