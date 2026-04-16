Víctima relata cómo habría sido abusada por urólogo, capturado por presunta agresión a 50 mujeres

Fue capturado un urólogo en Medellín que habría abusado de por lo menos 50 mujeres que fueron a consulta en la Clínica Las Vegas. Al parecer, los casos se habrían venido presentando desde hace 20 años. (Lea también: Cae hombre que habría abusado de su hijastro durante varios meses en Floridablanca, Santander)

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El actuar del médico se puso al descubierto en las últimas semanas, cuando sus presuntas víctimas revelaron a través de redes sociales y ante la Fiscalía General de la Nación cómo fueron agredidas sexualmente por el galeno.

El urólogo, al que han identificado como Alberto Posada, tendría que responder por el delito de acceso carnal con persona incapaz de resistir agravado. La Policía del Valle de Aburrá informó que 23 de las 50 presuntas mujeres agredidas lo denunciaron.



“Me decía que cerrara mis ojos, que sintiera”

Una mujer, que tenía solo 18 años cuando fue atendida por el urólogo, relató en Blu Radio que ingresó sola al consultorio y el médico “me dijo que me quitara toda la ropa y que pusiera la bata y me acostara en la camilla. Él me empezó a hacer un tacto vaginal”, lo que se le hizo raro porque ella tenía cálculos renales.



Aseguró que él le pidió “que cerrara mis ojos, que me moviera, que sintiera, no sé qué él esperaba que yo sintiera” e, incluso, le dijo que se pusiera bocabajo. Aunque quedó en shock, cuando el doctor le subió la bata “dizque para mirarme unos lunares que tengo en el pecho, dije ‘un urólogo preocupado por unos lunares, esto no está bien’. Ahí me paré y le dije que esos lunares ya me los había hecho revisar”.



Otra paciente denunció que durante la revisión que le hizo, “él se desvía de lo profesional y te empieza a hacer preguntas de si eso es excitante o te hace sentir placer”.

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Para salir impune, decía “que hacía un examen muy completo, muy exhaustivo, incluso se tardaba más de lo indicado; era un excelente maestro a la hora de explicarte cuál era tu problema”, añadió la mujer. (Lea también: Peligro en casa: cinco mujeres de la misma familia rompen el silencio y denuncian a su agresor)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co