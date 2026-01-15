Hermana de Yeison Jiménez reveló foto inédita de las exequias privadas del cantante en Bogotá

Tras la trágica noticia que sacudió al mundo de la música popular el pasado 10 de enero, la familia de Yeison Jiménez, el intérprete de El Aventurero ha mantenido una reserva estricta sobre los actos fúnebres. Sin embargo, Lina Jiménez, hermana del artista manzanareño, compartió en sus redes sociales una imagen íntima de la despedida privada que se llevó a cabo en la capital del país.

La publicación, realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, mostró por primera vez el féretro del cantante rodeado de elementos simbólicos que marcaron su carrera y su vida personal. En la imagen se puede observar que la familia optó por un homenaje que resalta la identidad del artista: sobre el ataúd fueron dispuestas tres fotografías de Jiménez y, como pieza central, el sombrero que se convirtió en su marca distintiva sobre los escenarios.

Esta ceremonia privada se realizó de forma paralela a las múltiples manifestaciones de afecto que sus seguidores han protagonizado en las principales ciudades de Colombia y antes del multitudinario homenaje realizado por diferentes artistas colombianos en el Movistar Arena. Mientras el público llora la pérdida de uno de los máximos exponentes del género regional colombiano, su círculo más cercano decidió darle el último adiós en un entorno muy íntimo y familiar.



La publicación de Lina Jiménez: imagen inédita del féretro y el último mensaje para su hermano Foto: Instagram @linajimenez.g

Un desgarrador mensaje de despedida a Yeison Jiménez

Lina Jiménez acompañó la fotografía con una dedicatoria que refleja el profundo dolor por el que atraviesa la familia. En sus palabras, la hermana del cantante dejó ver la dificultad de procesar la ausencia del artista, quien falleció cuando su avioneta se accidentó al despegar de Paipa con rumbo a Marinilla.

"Yo voy a pensar que estás de gira y que volverás a casa con tu familia, con nosotros que tanto te amamos. No demores, Yei, que te estamos extrañando mucho", escribió Lina. Además de esta imagen, la joven también compartió recuerdos de la infancia de Yeison, mostrando fotografías de cuando era un niño y apenas comenzaba a soñar con una oportunidad en la industria musical.

Estos sueños, que iniciaron en las montañas de Manzanares, Caldas, estuvieron marcados por una lucha constante contra la adversidad. El propio Yeison Jiménez había relatado en diversas ocasiones cómo su infancia cambió drásticamente debido a las decisiones financieras de sus padres. Según contó en Los Informantes en el 2023: "Yo no vengo de una familia humilde, mi papá tenía dinero, mi mamá tenía dinero, lo que pasa es que por malas decisiones lo acabaron y yo resulté recogiendo chatarra en la galería de Manizales con 12 años".



El legado de un "aventurero" que venció la pobreza

La muerte de Jiménez se produjo en un momento cumbre de su carrera, tras más de una década de éxito rotundo. Su historia, que ahora sus familiares honran en la intimidad, es la de un joven que se negó a aceptar un destino de carencias. En Los Informantes, el cantante explicó la motivación detrás de su disciplina: "Yo no quería ser pobre, esa es la realidad ¿por qué Yeison Jiménez le hizo tan duro a la vida? porque no quería morirme pobre, yo no quería levantarme de mi cama y decir '¿yo con qué voy a desayunar hoy?’, eso me da mucha rabia".

Esta situación lo llevó a trabajar durante seis años en Corabastos, la central de abastos más grande de Colombia, vendiendo aguacates y cargando bultos mientras intentaba financiar sus primeras grabaciones. En esa entrevista Yeison recordó el miedo que sentía al ver a personas mayores en su misma situación de vulnerabilidad, lo que lo impulsó a arriesgarlo todo por la música. "Yo me acuerdo que lo que más me motivó es que no tenía nada que perder, yo lo único que perdía era el tiempo, era un muchacho que vendía aguacate y que decía que podía cantar", afirmó el artista.

A pesar de los obstáculos, Yeison logró consolidar un sonido propio que mezclaba la música carrilera con las rancheras, alcanzando el éxito internacional con temas como "Aventurero". Su ascenso fue tal que llegó a realizar miles de presentaciones, convirtiéndose en una "piedra en el zapato" para otros competidores del género debido a su rápido posicionamiento.



Investigación en curso y homenajes póstumos a Yeison Jiménez

Mientras el país entero despide al artista, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente aéreo que terminó con la vida del cantante y de cinco acompañantes más. Los peritos analizan todo lo relacionado al vuelo que iniciaba la ruta hacia al departamento de Antioquia cuando se accidentó.

La partida de Yeison Jiménez ha generado una ola de reacciones entre todos sus colegas, quienes hicieron parte de un sentido homenaje póstumo y que reunió a miles de fans del artista que llenaron el Movistar Arena con prendas alusivas a Yeison Jiménez y bombas blancas.

En la entrevista realizada por Los Informantes hace tres años, en una reflexión sobre su trayectoria, Yeison admitió que, aunque el camino fue difícil, los resultados fueron satisfactorios: "Lo primero que le diría es que valió la pena todos los esfuerzos, todos los trasnochos, todos los dolores que tengo hoy en día valieron la pena". No obstante, también reconoció que el precio de la fama fue alto, llegando a confesar que "no era necesario exigirme tanto porque le di muy duro, o sea, le di durísimo a la vida, durísimo".

Tras las exequias privadas y el homenaje de colegas y fanáticos, Colombia le dice adiós a aquel niño que cantaba corridos prohibidos a los seis años y terminó conquistando escenarios mundiales.

