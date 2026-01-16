Revelan video del robo a conductor que provocó accidente con 3 muertos en Bogotá

En las últimas horas, se presentó un trágico caso en una de las principales vías de Bogotá. Tres personas murieron en la avenida 68 con calle 72, luego de que un conductor las embistiera, según testigos, mientras perseguía a unos ladrones que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Noticias Caracol tuvo acceso al video del momento exacto en el que los delincuentes cometieron el robo.



En estos hechos perdió la vida una pareja de esposos, identificada como Clara Lucía León y Santiago Rodríguez, quienes se estaban movilizando por el lugar de lo ocurrido en ese momento.



Justicia por mano propia: el inicio de la tragedia

Noticias Caracol conoció la otra parte de la historia en este terrible accidente de tránsito que terminó en tragedia, cuando una familia salió de un restaurante luego de almorzar y dos sujetos en moto les hurtaron sus pertenencias. La decisión que tomó el dueño del vehículo que causó el accidente fue tomar justicia por mano propia.

La tragedia comenzó cuando un delincuente se lanzó contra el conductor de una camioneta que minutos antes estaba en un restaurante. En imágenes de cámaras de seguridad se ve cuando llegó su cómplice en una moto. El atraco duró algunos segundos.



Otra cámara de seguridad dejó ver el instante cuando los delincuentes huyen del lugar. Acto seguido, la víctima del robo inició la persecución, tratando de atrapar a los delincuentes.

Un testigo señaló en Noticias Caracol que los delincuentes “llegaron a amenazarlo a él de muerte y a las hijas. El señor estaba pasmado, asustado, y a lo que salió la moto, el señor arrancó detrás, de pronto por impulso”.



La camioneta, en confusos hechos, terminó impactado a los asaltantes y a la pareja de adultos mayores, ajena al robo. La moto terminó incrustada en un carro gris, que estaba en un trancón, y su vez el vehículo con toda la fuerza del impacto se estrelló contra una volqueta.



Uno de los delincuentes murió instantáneamente, pero en el carro gris, el que estaba en la cola del trancón en la avenida 68 con calle 72 y que también fue arrollado por el conductor de la camioneta, iban dos inocentes: la señora Clara Lucía León y su esposo, Santiago Rodríguez, ambos de 68 años de edad. Santiago Rodríguez murió en el sitio, mientras que la señora Clara alcanzo a ser llevada a un centro asistencial, en donde, lamentablemente, perdió la vida.



“En el vehículo Chevrolet Aveo transportaba a dos ciudadanos de la tercera edad, una pareja que se desplazaba por la carrera 68. Fueron chocados por la parte posterior por la motocicleta y posteriormente por la camioneta que era conducida por el afectado del hurto”, informó el coronel Jhon Zambrano, comandante operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá.



¿Qué pasó con el otro ladrón?

Mientras tanto, el otro hombre señalado de haber cometido el hurto con el que inició toda la tragedia permanece en un centro médico siendo valorado ante el accidente. Este sujeto está en proceso de legalización de captura.

En cuanto al conductor que causó la muerte de la pareja y del otro ladrón, Noticias Caracol conoció que se abrió un proceso penal en el que este hombre se encuentra vinculado. Las autoridades se encuentran recolectando las pruebas para definir la responsabilidad de esta persona en las muertes de las víctimas.

Los cuerpos de las tres personas que murieron en este siniestro vial permanecen en el Instituto Colombiano de Medicina Legal y en las próximas horas se les hará entrega a sus familiares.

