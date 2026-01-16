Pipe Bueno respondió a comentario negativo sobre su foto con Yeison Jiménez: "No me jodas la vida"

Pipe Bueno, amigo y colega de Yeison Jiménez, ha sido uno de los artistas que más se ha visto afectado luego del fallecimiento del 'Aventurero'. El cantante de música popular desde el primer momento que se conoció la triste noticia le rindió homenaje en sus redes sociales, recordó los momentos especiales que compartieron juntos y participó activamente en su homenaje en el Movistar Arena y en la canción que varios colegas hicieron para recordarlo.

Sin embargo, en redes sociales se encendió la conversación sobre una teoría que existe sobre Pipe Bueno y que algunos decidieron comentar en sus publicaciones. El cantante no se lo tomó bien y reaccionó.



¿Qué le dijeron a Pipe Bueno sobre Yeison Jiménez?

En las plataformas digitales se ha dicho que sobre Pipe Bueno recae una especie de 'maldición' y aseguran que cuando se toma una foto con una persona esta muere poco después. Esta ha sido una creencia sobre el cantante que en ocasiones, como él mismo ha revelado en entrevistas, genera algunas burlas en su entorno cercano, pero que también le molesta.

Pues bien, en el video que publicó Bueno reaccionando a la muerte de su querido amigo Yeison Jiménez, algunas personas empezaron a comentar: "Pipe #nomasfotos", haciendo referencia a esa teoría que tomó relevancia ante lo ocurrido con el artista de Manzanares. En medio del dolor, esta vez Pipe Bueno decidió no quedarse callado y le respondió a uno de los usuarios que le escribió.



"¡Comé mierda hermano! No me jodas la vida en este momento", fue la respuesta que dio el cantante, pero que minutos después eliminó. Sin embargo, en portales digitales quedó la imagen de la respuesta y muchos de sus seguidores lo respaldaron en la publicación, recomendándole ignorar a las personas indolentes que, sin considerar el momento que estaba atravesando, comentaron esas cosas.



"Eso no es broma, por favor, respete el dolor de Pipe"; "Eso no da risa, no se juega con eso. Respete a Pipe, ¿usted cómo cree que él se siente con semejante burla?"; "hay gente tan ignorante, que no respeta el dolor de los demás"; "la gente sufriendo y ustedes haciendo este tipo de comentarios no ayudan en nada", se lee en algunos de los comentarios que dejaron los seguidores del cantante para apoyarlo.

En el pasado, Pipe Bueno habló de esta teoría en una entrevista con Los 40 Principales. El cantante aseguró que, aunque le molestaba que las personas jugaran con eso, se había convertido en un meme para sus amigos. "Dicen que todas las fotos que yo me tomo con alguien después se muere. Me pasa con amigos cercanos y no sabía que era como meme. Me llama un amigo y me dice 'Estás en una fiesta y con tal persona, tomate una foto con él, para que se vaya' y yo no estaba entendiendo y me dice 'pues, para que se muera, todo el que se toma una foto con vos se muere' y yo me reía".



Las palabras de Pipe Bueno sobre Yeison Jiménez

"Yeison dejó huella en mi vida y en la de muchos. No solo por su talento, sino por su forma de ser y habitar el mundo. La vida es frágil y finita. Por eso hay que vivirla intensamente, amar sin medida y hacer lo que amamos como si hoy fuera el último día. Porque así, en un instante, se nos va", expresó entre lágrimas Pipe Bueno en un video que publicó al día siguiente de la muerte de Yeison Jiménez.

Después de esto, Pipe fue el primer artista en subirse al escenario del Movistar Arena para cantar en el homenaje a Yeison Jiménez y, según revelaron sus mismos colegas, fue quien promovió en cuestión de horas para que 11 artistas junto a él grabaran un tema musical sobre el 'Aventurero'.

