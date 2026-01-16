María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez en Venezuela está "cumpliendo órdenes" de Trump

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este viernes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no tiene ningún acuerdo con el líder estadounidense, Donald Trump, y se limita a cumplir sus "órdenes". "Delcy está cumpliendo órdenes, no está en un acuerdo", expresó Machado en una rueda de prensa en Washington tras recordar que en las anteriores iniciativas de diálogo el chavismo siempre se había salido "con la suya".

Para Machado, el operativo estadounidense del 3 de enero para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, demostró que "tenía que haber una amenaza real, una fuerza real" para lograr un cambio en Venezuela. La líder opositora subrayó que Delcy Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro, "le tiene terror al presidente Trump".

La Administración estadounidense ha excluido de momento a Machado del proceso de transición, al considerar que no tiene ahora suficientes apoyos para asumir el poder en Venezuela, y ha optado por trabajar con el Gobierno de Rodríguez, que según Trump está bajo su tutela.



La política venezolana se reunió el jueves con Trump por primera vez en la Casa Blanca y le regaló la medalla del Premio Nobel como un gesto de "gratitud" por la captura de Maduro y para acercar posturas con el mandatario.



Machado se mostró convencida en la rueda de prensa de que habrá "una transición ordenada" en el país, aunque no quiso adelantarse a "poner fechas ni calendarios porque sería una irresponsabilidad".

Afirmó que está trabajando "duro" para poder regresar a Venezuela junto con Edmundo González Urrutia, el candidato que según la oposición mayoritaria venezolana y buena parte de la comunidad internacional ganó las elecciones de 2024.

"Cuando estoy más callada es cuando más estoy trabajando", afirmó la líder opositora, quien dijo que expresó a Trump su deseo de regresar "lo antes posible" a Venezuela.

EFE