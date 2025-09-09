Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
VENEZUELA VS. COLOMBIA, EN VIVO
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / SALUD  / Médicos pensaron que mamá exageraba por síntomas de su hija, pero resultó ser enfermedad mortal

Médicos pensaron que mamá exageraba por síntomas de su hija, pero resultó ser enfermedad mortal

La preocupación de una madre primeriza por la salud de su hija fue ignorada por los médicos, pensando que solo eran nervios. "En cuanto nació, supe que algo no iba bien".

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 09, 2025 01:20 p. m.
Comparta en:
Niña con enfermedad mortal
El diagnóstico de la niña tardó años, debido a que los médicos decían que era estreñimiento -
Foto: Mirror