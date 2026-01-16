Imágenes inéditas del rescate de María Corina Machado: detalles de "odisea" para salir de Venezuela

Recientemente se han dado a conocer las primeras imágenes del operativo táctico que permitió la salida de la líder opositora María Corina Machado del territorio nacional. Las grabaciones, publicadas recientemente por la organización Great Bull Rescue, documentan lo que la propia Machado ha descrito como una "odisea" y un "milagro" que finalmente la llevó a salvo hacia territorio internacional.



Las imágenes reveladas por Great Bull Rescue, la entidad responsable de la ejecución técnica del rescate, muestran la precariedad y el alto riesgo de la misión. Según el registro audiovisual, el operativo se desarrolló bajo una oscuridad total en altamar, donde se puede identificar una pequeña embarcación, una balsa o lancha de dimensiones reducidas, en la que se encontraba la líder opositora.

El procedimiento de extracción no fue inmediato; fuentes informativas indican que las maniobras duraron varias horas de movimientos coordinados para evadir la vigilancia en las costas venezolanas.

En uno de los fragmentos de video más significativos, se observa a una María Corina Machado visiblemente impactada por las condiciones del traslado, pero firme en su primer mensaje de supervivencia: "Soy María Corina Machado, ya me encuentro segura y con el equipo que me debía recoger". Tras el éxito de la operación en el mar, el destino final de la líder antes de su llegada a los Estados Unidos fue Noruega, dónde recibió el premio Nobel de Paz .



Mientras el video del rescate circula a nivel mundial, la actividad política de Machado no ha cesado, recientemente, sostuvo una reunión clave con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que representó los intereses del pueblo venezolano para asegurar una ruta que respete la soberanía nacional.



Machado calificó el encuentro como una charla extensa en la que no buscó beneficios personales, sino el respaldo de la administración estadounidense. Curiosamente, el mismo día de esta cita en Washington, se produjo un movimiento diplomático paralelo de alta tensión: John Ratcliffe, director de la CIA, aterrizó en Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez.

Según informes del New York Times, esta es la visita de mayor rango de un funcionario de Trump a Venezuela tras la extracción de Nicolás Maduro del poder. La relación entre Washington y Caracas bajo esta nueva dinámica parece estar condicionada a la cooperación energética.

Según las fuentes, la Casa Blanca ha enviado un mensaje claro: la cooperación continuará si Rodríguez se alinea con los intereses estadounidenses, especialmente en el ámbito petrolero, pues Trump ha solicitado un "acceso total" a los recursos del territorio Venezolano.

De hecho, ya se ha reportado la primera venta de crudo venezolano bajo esta gestión por un valor de 500 millones de dólares, mientras Trump comienza a tomar control de los activos petroleros del país.

Otro de los puntos que ha generado debate internacional fue el gesto inédito de Machado al entregarle su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente Trump.

Trump agradeció el gesto, calificando a Machado como una "gran mujer" y asegurando que ella le dijo que él merecía el reconocimiento por "la cantidad de guerras con las que había acabado".Ante la controversia suscitada, el Comité Noruego del Nobel emitió un comunicado aclaratorio.

Aunque no se refirieron directamente a las determinaciones políticas de los laureados, enfatizaron que, si bien la medalla y el diploma son símbolos físicos transferibles, el honor y el reconocimiento del premio permanecen inseparablemente ligados a la persona u organización designada originalmente.

Finalmente, Machado ha reafirmado su postura frente a las figuras del régimen que aún permanecen en funciones, señalando específicamente a Delcy Rodríguez como la responsable de supervisar procesos de represión y centros de tortura, instando a que la justicia internacional actúe con la información que ya posee.

Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos ha confirmado que mantendrá una comunicación constante con Machado para monitorear los desarrollos futuros en Venezuela.

