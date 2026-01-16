Instituto Nobel se pronuncia tras entrega de medalla del Nobel a Trump: "La decisión es final"

El Instituto Nobel Noruego reiteró este viernes que el premio es inseparable del ganador e intransferible, después de que la líder opositora venezolana María Corina Machado le entregase la víspera al presidente de EE. UU., Donald Trump, la medalla del galardón de la Paz, con el que ella fue distinguida el mes pasado en Oslo.



"La medalla y el diploma son los símbolos físicos que confirman que un individuo o una organización han sido galardonados con el Nobel de la Paz. El premio en sí, el honor y el reconocimiento, permanecen inseparablemente unidos a la persona u organización designados como laureados por el Comité Nobel Noruego", señaló el Instituto en un comunicado.

Independientemente de lo que ocurra con la medalla, el diploma o la dotación económica correspondiente, "sigue siendo el laureado original el que pasa a la historia como receptor del premio", recuerda esta institución.

El Instituto Nobel destaca que un laureado no puede compartir el premio con otros ni transferirlo una vez que ha sido anunciado, y el galardón tampoco puede ser revocado: "la decisión es final y para siempre".



"El Comité Nobel Noruego no considera su papel posicionarse sobre los comentarios de los laureados sobre el premio de la Paz o los procesos políticos en que estén involucrados. El premio es otorgado sobre la base de las contribuciones del laureado en el momento en que el comité toma su decisión", consta en el texto.



Las decisiones, declaraciones y acciones posteriores del ganador son "bajo su propia responsabilidad", recuerda el Instituto Nobel.

Los estatutos de la Fundación Nobel, encargada de velar por los premios en sus seis categorías, no dicen nada al respecto de lo que el laureado pueda hacer con la medalla, el diploma o el dinero, por lo que éste "es libre de conservarlos, venderlos o donarlos".

El Instituto recuerda que en la historia de los Nobel hay al menos una docena de casos de donaciones o ventas de las medallas y los diplomas por los respectivos ganadores.

Machado defendió la víspera el gesto como un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad".

La opositora venezolana utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: "En gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz" y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar "su libertad", de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca.

