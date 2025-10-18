Murió periodista que había sufrido grave accidente en motocicleta: esto se sabe

Este viernes 17 de octubre falleció la periodista ibaguereña Dayanna Patricia Trujillo Guayabo, luego de permanecer en grave estado de salud tras sufrir un accidente de tránsito el pasado 14 de octubre.

La noticia fue confirmada por el medio El Irreverente, en el que trabajaba la comunicadora, que lamentó su muerte y destacó sus cualidades humanas y profesionales.

“Dayanna fue una periodista comprometida, talentosa y llena de vocación. Se destacó por su manera única de narrar las noticias a través de videos, donde combinaba cercanía, claridad y sensibilidad para conectar con la gente. Su pasión por informar y su carisma natural la convirtieron en una de las voces más queridas de la reportería local”, señala el comunicado.



El medio agregó que Trujillo permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Medicadiz, en el sector de La Samaria, desde el día del accidente, y que lamentablemente falleció en las últimas horas.



¿Qué ocurrió?

Según medios locales, la joven conducía su motocicleta cuando, alrededor de las 5:45 de la madrugada de este martes, colisionó contra un taxi en plena vía.

El impacto habría provocado que cayera al pavimento, sufriendo graves heridas en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo.



Tras el choque, fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde los especialistas confirmaron la gravedad de su estado de salud. De acuerdo con los reportes, presentaba un trauma craneoencefálico severo, lo que complicaba su recuperación.

Días después, el personal médico y el medio en el que trabajaba la joven confirmaron la trágica noticia de su fallecimiento, ocurrido a causa de la gravedad de las heridas que sufrió en el accidente.



¿Qué pasó con el taxista?

Tras el fallecimiento de la joven, y según el medio El Nuevo Día, el conductor del vehículo involucrado en el accidente manifestó que el vidrió del taxi se encontraba empañado por las fuertes lluvias.

Según su versión, decidió “orillarse para limpiarlo”, pero cuando se estacionó, aseguró que recibió un fuerte impacto en la parte trasera y luego se percató de lo ocurrido. Además, agregó que el momento “fue algo para mí muy difícil”, ya que afirmó que las condiciones del clima pudieron haber hecho que la periodista no se hubiera fijado en el vehículo.

El hombre también aseguró que la periodista no llevaba el casco puesto en el momento del accidente, pues este “quedó a la mitad de la carretera”. Según su relato, es posible que no lo tuviera correctamente asegurado y que, tras el impacto, saliera expulsado.

Aunque las autoridades de tránsito no han determinado las causas del accidente, no se ha atribuido responsabilidad a ninguna persona y las circunstancias del hecho siguen siendo materia de investigación.



La última publicación en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Dayanna Trujillo compartía con frecuencia la pasión que sentía por el periodismo. En una de sus últimas publicaciones, mostró con orgullo el reconocimiento del Micrófono de Oro, otorgado por la Asociación Tolimense de Locutores (ATL), en homenaje a su destacada trayectoria y dedicación al periodismo regional.

En la fotografía, Dayanna aparece sonriente, sosteniendo el galardón que simbolizaba su compromiso y amor por la profesión.