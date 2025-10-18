En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Murió periodista que había sufrido grave accidente en motocicleta: esto se sabe

Murió periodista que había sufrido grave accidente en motocicleta: esto se sabe

La periodista Dayanna Trujillo, de Ibagué, falleció tras sufrir un grave accidente de tránsito. La noticia fue confirmada por el medio donde trabajaba, y según los primeros reportes, un taxista estaría involucrado en el hecho.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2025
Accidente de tránsito
La periodista ibaguereña Dayanna Trujillo sufrió un grave accidente de tránsito el pasado 14 de octubre.
