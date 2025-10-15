En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Pese al alto al fuego, Israel mató con dron a otros dos palestinos en Gaza y sigue en Cisjordania

Pese al alto al fuego, Israel mató con dron a otros dos palestinos en Gaza y sigue en Cisjordania

Las muertes de este miércoles llegan después de que este martes al menos otros siete gazatíes fueron asesinados en nuevos ataques israelíes, según denunciaron autoridades del enclave palestino.

Por: EFE
Actualizado: 15 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Gaza (4).jpg
Gaza.
AFP

