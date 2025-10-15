Pese al alto al fuego, Israel mató con dron a otros dos palestinos en Gaza y sigue en Cisjordania

Un dron de Israel mató este miércoles a dos palestinos en el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, informó el hospital Bautista de la capital tras recibir los cuerpos de los dos fallecidos, pese al alto el fuego. El punto que bombardeó el dron fue la calle Hassanein de Shujaiya, según fuentes locales, designado como "zona roja o militarizada" por el Ejército a la que no pueden acercarse los palestinos.

Según comprobó EFE a primera hora de este miércoles, durante más de 30 minutos tanques y drones israelíes abrieron fuego contra los puntos designados por Israel como "zona militarizada" del barrio de Shujaiya de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja. Ya no quedan palestinos viviendo en estas áreas, pero sí en las otras áreas de barrio de Shujaiya, uno de los más grandes de la capital gazatí.

Las muertes de este miércoles llegan después de que este martes al menos otros siete gazatíes también fueron asesinados en nuevos ataques israelíes, informó a EFE el Ministerio de Sanidad del enclave palestino. Según Sanidad, se trataba de personas que estaban intentando llegar a sus casas para verificar su estado, tras ser desplazadas de allí por los ataques de Israel para tomar la ciudad de Gaza.



Israel por su parte se escuda en que estos gazatíes violaron la denominada "línea amarilla" acordada en el nuevo plan de alto el fuego entre Israel y Hamás, que marca el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro de Gaza. No obstante, no se ha explicado por dónde discurre exactamente dicha línea y los medios solo han tenido acceso a un mapa muy poco detallado con las líneas de retirada que no hace posible saber sus límites.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la "línea amarilla", pero eso no demarca un territorio donde no rige la tregua, aunque fuerzas armadas israelíes ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona.



Israel mantiene operaciones en Cisjordania

El Ejército israelí continúa este miércoles sus operaciones en Cisjordania, con un palestino muerto, varios detenidos y el cierre del acceso a la localidad de Al Mughayyir, en Ramala, pese al alto el fuego firmado el lunes entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Un palestino fue asesinado este miércoles por el Ejército israelí en el pueblo de Al Ram, al norte de Jerusalén Este ocupado, informó la agencia oficial palestina Wafa. La víctima fue identificada como Salim Raji Hassan Abu Aisha, de 57 años, originario del pueblo de Zababdeh, en el norte de la gobernación de Yenín, Según fuentes citadas por Wafa, el hombre murió tras recibir un golpe en la cabeza durante una operación militar.



Por su parte, la Media Luna Roja Palestina indicó que sus equipos recibieron el cuerpo en el puesto de control de Qalandia y lo trasladaron al Complejo Médico Palestino.

Este martes, el Ejército israelí también cerró la entrada occidental a la localidad de Al-Mughayyir, al noreste de Ramala, impidiendo la entrada y salida de sus residentes. El jefe del consejo local, Amin Abu Aliya, señaló a Wafa que esta era la única vía de acceso al pueblo, ya que la entrada oriental permanece cerrada desde el 7 de octubre de 2023.

De igual forma, las detenciones continuaron en varias localidades de Cisjordania tras redadas efectuadas por el Ejército israelí. Las fuerzas israelíes arrestaron a un menor y a su madre en el barrio de Al-Issawiya, en Jerusalén Este, según la Gobernación de Jerusalén, citada por Wafa, los soldados irrumpieron en la vivienda del niño, identificado como Mohammed Sabtah, registraron la casa y se lo llevaron detenido junto a su madre.

En la ciudad de Qalqilia, las fuerzas israelíes detuvieron a cuatro jóvenes: Sajid al-Far, Mahdi al-Jaber, Qais al-Hajj Hassan y Muhammad Jaidi, tras irrumpir y registrar sus domicilios, según informaron fuentes locales a Wafa.

En Belén, fuentes de seguridad confirmaron a Wafa la detención de Mustafa Musa Nawawra, de Jabal al-Mawaleh; Muhammad Raed Zawahra, de Al-Karkafa; Raed Abdul Karim al-Madbouh, del área de Caritas; y Zakaria Jamal Awida, del barrio de Hindazah, tras allanamientos del Ejército israelí en sus viviendas.

Pese al alto el fuego en Gaza, la violencia continúa en Cisjordania, donde siguen muriendo palestinos y se registran redadas casi diarias por parte del Ejército israelí.

EFE