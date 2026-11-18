La relación entre Colombia y Estados Unidos vuelve a estar en el centro de la agenda internacional. Este miércoles 18 de noviembre aterrizó en Bogotá el avión donde viajaba Pete Hegseth, secretario de Guerra y jefe del Pentágono de Estados Unidos, en una visita oficial que busca reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad, defensa y lucha contra el narcotráfico. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, recibió al jefe del Pentágono en la base aérea, tras haber informado al Congreso el día anterior que Hegseth entregaría un avión militar C-130.

En medio de esa escalada, Hegseth pasará revista a la cooperación entre Bogotá y Washington en un encuentro con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. "Vamos a mirar otros temas interesantes de cómo Estados Unidos nos tiene que seguir apoyando para retomar la seguridad de los colombianos", afirmó Mora al anunciar la visita del secretario de Defensa.

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Según un informe del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), unos 43 uniformados han muerto en los primeros 100 días de gobierno de De la Espriella. En el mismo período se han documentado ocho bombardeos militares contra organizaciones que también el mandatario tilda de terroristas, según las cifras de la ONG que hace seguimiento al conflicto armado.



Pete Hegseth también estuvo en Venezuela este 18 de noviembre

Horas antes, Hegseth realizó una visita sorpresiva a Venezuela, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar el país desde que las fuerzas de Estados Unidos depusieron al presidente Nicolás Maduro en enero. En Caracas, fue recibido por la presidenta interina Delcy Rodríguez y anunció un acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Venezuela. Hegseth efectúa este viaje a Sudamérica tras escapar a un voto de censura en el Congreso de Estados Unidos por la guerra en Irán y ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han dejado más de 200 muertos. Según medios estadounidenses, el jefe del Pentágono también contempla una parada en Ecuador.



AFP

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