Polémicas declaraciones de Elon Musk sobre su hija transgénero: "Mi hijo está muerto"

El multimillonario empresario y CEO de Tesla, Elon Musk, se ha viralizado luego de unas polémicas declaraciones que dio en contra de su hija Vivian, una mujer transgénero.

Musk juró que va a “destruir el virus woke”, luego de conocer detalles sobre el cambio de género de su hija, quien consumió bloqueadores de pubertad durante el proceso.

Elon Musk explicó, en entrevista con el psicólogo clínico canadiense Jordan Peterson, que "me engañaron para que le diera bloqueadores de la pubertad a mi hijo. Estos son medicamentos de esterilización. Mi hijo Xavier está muerto. Asesinado por el virus woke. Esta es la razón por la que prometí destruir el virus woke".

Incluso, narró que "esto fue antes de que supiese lo que estaba pasando realmente. Teníamos COVID-19, así que había mucha confusión. Además, me dijeron que Xavier podría suicidarse".

Musk aseguró que se siente estafado tras el proceso de cambio de género de su hija: "Me engañaron para que hiciera esto. No me explicaron que los bloqueadores de la pubertad son en realidad solo medicamentos de esterilización".

El magnate sostuvo que su hijo Xavier Musk, quien ahora lleva el nombre de Vivian Wilson, fue “asesinado por el virus de la mente despierta”.

¿Quién es la hija de Elon Musk?

La hija de Musk, hoy conocida con el nombre de Vivian Wilson, nació en 2004 bajo el nombre de Xavier Musk.

De acuerdo con el medio digital 20 Minutos, cuando la joven cumplió 18 años, en el año 2022, solicitó formalmente en una corte de Los Ángeles, Estados Unidos, cambiar su nombre a Vivian Jenna Wilson, utilizando el apellido de soltera de su mamá.

Vivian afirmó que decidió usar el apellido de su mamá porque no quiere estar relacionada con su padre, Elon Musk.

