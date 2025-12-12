Aterrador momento de paracaidista que quedó colgado de un avión a 4.500 metros: así sobrevivió

Paracaidistas abandonaron el avión por seguridad

Mientras 13 paracaidistas abandonaban el avión por seguridad, otros dos permanecieron observando cómo el afectado utilizaba un cuchillo especial para cortar hasta 11 líneas del paracaídas de reserva. En menos de un minuto consiguió liberarse, entrar en caída libre y abrir posteriormente su paracaídas principal, con el que aterrizó con lesiones menores.



El piloto, que llegó a declarar una señal de emergencia y se preparó para abandonar la aeronave si perdía el control, logró finalmente aterrizar de forma segura en Tully, pese a los daños sufridos en el estabilizador.

Publicidad

La ATSB difundió un vídeo del incidente y subrayó la importancia de que los paracaidistas porten cuchillos de seguridad. "Llevar un cuchillo, aunque no sea obligatorio, puede salvar vidas en casos de despliegue prematuro del paracaídas de reserva", señaló Mitchell.

El organismo también indicó que, aunque no influyó directamente en el accidente, la investigación detectó deficiencias en los cálculos de peso y centrado de la aeronave, recordando que errores en este aspecto han causado accidentes mortales en el pasado.

Publicidad

Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co