En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Por qué en Estados Unidos el Congreso activó un cierre parcial del gobierno federal y qué implica?

¿Por qué en Estados Unidos el Congreso activó un cierre parcial del gobierno federal y qué implica?

Los republicanos y los demócratas tenían hasta las 11:59 p.m. de este martes 30 de septiembre, cuando concluía el año fiscal, para aprobar unos fondos que permitieran seguir funcionando plenamente a agencias del gobierno.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Capitolio de Estados Unidos
Capitolio de Estados Unidos se ve iluminado horas antes de que entre en vigor el cierre parcial del Gobierno en Washington D. C.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad