MUNDO  / Duro reclamo de un papá en Estados Unidos por libertad del señalado asesino de su hija

Duro reclamo de un papá en Estados Unidos por libertad del señalado asesino de su hija

"Imaginen a su hija llegando de una fiesta, acostándose, y siendo despertada por alguien que entra, la obliga a arrodillarse suplicando por su vida", narró el padre de Logan Federico.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de sept, 2025
Duro reclamo de un papá en Estados Unidos por libertad del señalado asesino de su hija
Stephen Federico y su hija Logan Federico -
Redes sociales

