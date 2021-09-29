Publicidad

MUNDO  / Profesora atrapó a ladrón que le había robado la bicicleta a un niño

Profesora atrapó a ladrón que le había robado la bicicleta a un niño

Vio la situación cuando iba a bordo de su carro, con su hijo, y emprendió la persecución. Al final, con ayuda de otros vecinos, logró retenerlo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 29, 2021 06:25 a. m.
El ladrón que atrapó la profesora resultó ser menor de edad, por lo que quedó libre
Una profesora atrapó a ladrón que le había robado la bicicleta a un menor de 13 años. Observó la situación cuando se movilizaba en su vehículo y decidió ir tras el delincuente.

Todo comenzó cuando tres hombres en moto se atravesaron en el camino del menor que iba en bicicleta. Uno de ellos descendió, se la quitó y emprendió la huida.

La profesora observó la situación cuando conducía acompañada de su hijo, de 18 años. En ese momento le dijo a la víctima de hurto: “súbete que lo corremos”.

La intervención de esta mujer, de 46 años, alertó a otros vecinos y tras 15 minutos lograron atrapar al delincuente y recuperar la bicicleta.

No obstante, se encontraron con que el ladrón era menor de edad.

"Como el delincuente tiene 16 años, la jueza de menores lo dejó libre enseguida, cuando yo todavía estaba haciendo la denuncia. Parece una burla", lamentó la profesora, recogió Telefe.

El hecho se presentó en Buenos Aires, Argentina.

