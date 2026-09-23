Impiden tres nuevos intentos de María Corina Machado de regresar a Venezuela: permanece en Panamá

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado ha intentado regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y en todas estas oportunidades se lo han impedido. Así lo confirmó este martes a EFE su equipo. "Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir", denunció el equipo de la exdiputada, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida. Con estos tres nuevos intentos, ya son "al menos siete" las veces que Machado ha tratado de volver a su país, indicó su equipo.



Uno de los intentos más recientes fue después del devastador doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio. El 29 de junio, la líder opositora denunció que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país desde Ciudad de Panamá, ya que planeaba viajar a Venezuela para apoyar a las víctimas de los sismos.

Según el diario The Wall Street Journal, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que mantiene una estrecha relación con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, habría impedido a Machado regresar a la nación suramericana. Sin embargo, posteriormente, el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cartwright Weiland, aseguró en una audiencia en el Congreso que no van a impedir el retorno de Machado a Venezuela. "Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver", aseguró Weiland el 15 de julio pasado.

Su fallido regreso ocurre el mismo día en que la presidenta interina Delcy Rodríguez se reunió con el mandatario estadounidense, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.



Los intentos de la líder de la oposición para retornar a Venezuela se han visto impedidos por una combinación de fallas mecánicas, cancelaciones de última hora y restricciones del espacio aéreo, según reportes del diario español ABC y el canal colombiano NTN24. "Todo lo informado por Idania Chirinos y David Alandete sobre el viaje frustrado de María Corina Machado a Venezuela está confirmado", afirmó la fuente, al mencionar a periodistas de esos dos medios.



Según Chirinos, el primer plan consistía en una travesía por mar, y aunque las autoridades migratorias ya habían sellado el pasaporte de Machado, "el zarpe se canceló alegando imprevistos mecánicos en la embarcación". La periodista de NTN24 destacó que Machado intentó también este martes abordar vuelos de Panamá hacia Aruba y a Curazao, desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert, pero a ninguno de los aviones se le permitió despegar.

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Esta semana en Venezuela se realiza la segunda ronda de negociaciones entre una parte de la oposición y el gobierno interino, con miras a una transición y próximas elecciones. Uno de los temas de la agenda de diálogo se centra en la libertad del ejercicio político. Machado no participa de estas negociaciones, pero dijo que no las impediría y que esperaba resultados concretos.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela luego del derrocamiento en enero de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

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*Con EFE y AFP