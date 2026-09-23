Juez del caso a Maduro ordena entregar pruebas a la defensa del venezolano, pero pone condiciones

El juez estadounidense que preside el caso penal contra Nicolás Maduro, Alvin K. Hellerstein, emitió una orden de protección que regula la gestión de las pruebas que la Fiscalía entregará a la defensa. El magistrado ordenó entregar los documentos, objetos e información que forman parte del proceso, pero los clasificó en varias categorías de riesgo y estableció límites para cada uno. Hellerstein señala que la Fiscalía debe entregar el "material exculpatorio y de impugnación", pero reconoce que puede afectar a la privacidad personal, perjudicar investigaciones a personas no acusadas aún o generar publicidad que perjudique al caso, entre otras cosas. En ese sentido, ordena que las pruebas generales que se den a la defensa no pueden ser divulgadas por los acusados o sus abogados, incluyendo su publicación en internet o su filtración a los medios.



El juez especifica que la Fiscalía le notificó que parte de la información está "almacenada electrónicamente" y fue obtenida de Maduro y su esposa, Cilia Flores, mediante órdenes judiciales durante la investigación, "de varias computadoras, celulares y otros dispositivos". "Con el consentimiento de todas las partes, la Fiscalía queda autorizada a entregar a los abogados defensores la totalidad de ese material electrónico, que será considerado material APO (Solo para Posesión de los Abogados) salvo que se indique otra clasificación", indica la orden. Dicha clasificación implica que ese material solo puede estar en posesión de los abogados defensores y su personal, y los acusados no pueden tenerlo físicamente, excepto mientras lo revisan en su presencia.

La orden de protección para la gestión de las pruebas seguirá vigente incluso después de que termine la causa penal y el tribunal conservará jurisdicción para hacerla cumplir, según establece el documento firmado por Hellerstein, y que es habitual en este tipo de casos.

Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York, donde están encarcelados. Ambos se han declarado no culpables de cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, y han pedido desestimar el caso bajo el argumento de la inmunidad soberana. Se espera que el juicio comience el 1 de junio de 2027. (Lea también: Impiden tres nuevos intentos de María Corina Machado de regresar a Venezuela: permanece en Panamá)



La reunión entre Donald Trump y Delcy Rodríguez

La decisión del juez en el caso contra Maduro se conoció el mismo día que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió en Nueva York con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, al margen de la Asamblea General de la ONU. Es el primer encuentro entre ambos desde que la entonces vicepresidenta Rodríguez asumió el poder, tras la caída y captura en Venezuela del líder chavista y su esposa. Rodríguez gobierna desde ese momento bajo las directrices de Washington. (Lea también: Donald Trump y Delcy Rodríguez ya se reunieron en Nueva York: inédito acercamiento)



La mandataria calificó de "histórica" la reunión con Trump en un mensaje en Telegram. También divulgó una foto de los dos sonriendo y en la que se le ve a ella haciendo un gesto de V con los dedos y a Trump con el pulgar en alto. Según la líder venezolana, conversó con el magnate republicano "sobre el fortalecimiento de la relación bilateral" y "el avance de una agenda de cooperación". "Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo" agregó Rodríguez, sin dar más detalles.



La reunión se produjo al margen de una recepción que acostumbra a dar el presidente de Estados Unidos a los líderes mundiales que participan en la cita anual de la ONU. El secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete, Susie Wiles, y el consejero Stephen Miller estuvieron presentes en el encuentro del lado estadounidense, según una fuente de la Casa Blanca.

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Desde la captura de Maduro, el presidente de Estados Unidos impulsa la explotación de los ricos subsuelos venezolanos, garantizando a su país un acceso privilegiado a sus reservas de petróleo. Washington y Caracas anunciaron en agosto que Estados Unidos asumiría el control de yacimientos cuyo potencial de producción se estima en 65.000 millones de barriles. El objetivo oficial de Washington, según ha explicado Rubio, es estabilizar la economía venezolana para luego iniciar una transición política que desemboque en elecciones libres y con garantías. Sin embargo, Trump ha dicho recientemente que Venezuela aún "no está lista" para las elecciones que reclama la oposición, que además denuncia que aún hay presos políticos en el país.

Apremiado por la guerra en Irán, que ha provocado un alza continua del precio del crudo, Trump privilegia el suministro de hidrocarburos de Venezuela. "El botín pertenece a los vencedores", lanzó el martes desde la tribuna de la ONU. "Si suman (las reservas de) Estados Unidos y Venezuela, tenemos más del 60% del petróleo del mundo", celebró Trump.

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La llegada de Delcy Rodríguez a Nueva York marca la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea de la ONU desde 2018. La funcionaria ya se reunió con el secretario general de la ONU y con los dirigentes de tres grandes instituciones financieras internacionales.

AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL