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Noticias Caracol  / MUNDO  / Productor de cine Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión por agresión sexual

Productor de cine Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión por agresión sexual

Weinstein había sido condenado a 23 años de prisión en 2020 por agredir sexualmente a Miriam Haley. El fallo fue anulado en 2024 y, tras un nuevo juicio, volvió a ser declarado culpable.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Productor de cine Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión por agresión sexual
Harvey Weinstein, condenado por agresión sexual -
AFP

El exmagnate del cine Harvey Weinstein, cuya caída estuvo estrechamente ligada a las denuncias que dieron impulso al movimiento #MeToo en Hollywood, fue condenado este miércoles a 15 años de prisión por agredir sexualmente a una exasistente de producción.

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Weinstein, de 74 años, fue hallado responsable de obligar a Miriam Haley a practicar sexo oral en 2006. Haley es una de las decenas de mujeres que han señalado al productor de películas como Pulp Fiction y Shakespeare in Love por conductas abusivas.

El productor ya había sido sentenciado a 23 años de cárcel en 2020 por agresión sexual, pero esa condena fue anulada en apelación en 2024. Tras un nuevo juicio celebrado en Nueva York, un jurado volvió a declararlo culpable.

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Durante la audiencia de este miércoles en Manhattan, donde Haley se encontraba entre el público, Weinstein hizo una última solicitud de clemencia ante el tribunal. "No soy un hombre violento, tengan un poco de piedad", dijo Weinstein, vestido con traje oscuro y corbata roja, mientras permanecía sentado en una silla de ruedas debido a sus problemas de salud.

"Pido disculpas sinceras a cualquiera a quien haya lastimado", añadió.

Mientras la Fiscalía solicitaba una condena de 20 años de prisión, la defensa argumentó que una pena más severa podría significar que Weinstein muriera en la cárcel.

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Por su parte, Haley afirmó ante el tribunal que ha vivido una "cadena perpetua" desde la agresión y que padece trastorno de estrés postraumático. Además, aseguró que Weinstein "abusó de su posición de poder" y que "se sintió avergonzada de que él pensara que yo era tan insignificante como para atreverse a hacer algo así".

El impacto del movimiento #MeToo

Durante años, Weinstein fue una de las figuras más influyentes de Hollywood, con capacidad para impulsar o frenar proyectos cinematográficos y carreras profesionales. Sin embargo, investigaciones publicadas por The New Yorker y The New York Times revelaron múltiples denuncias de conducta abusiva y desencadenaron una ola de acusaciones de más de 80 personas.

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Además del proceso en Nueva York, Weinstein deberá ser sentenciado nuevamente en California por la violación y agresión sexual de una actriz ocurridas en 2013 en una habitación de hotel de Los Ángeles. Aunque un tribunal de apelaciones confirmó la condena en junio, anuló la pena de 16 años de prisión que le había sido impuesta.

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En otro frente judicial, un juez de Nueva York declaró nulo en mayo el juicio relacionado con las acusaciones de agresión sexual presentadas por la actriz Jessica Mann, después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto.

Mann compareció por tercera vez contra Weinstein, luego de que la condena obtenida en 2020 fuera revocada por irregularidades en el manejo de testigos y de que un proceso posterior terminara en juicio nulo tras desacuerdos entre los miembros del jurado.

Posteriormente, los fiscales anunciaron que no promoverían un cuarto juicio en ese caso.

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP

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