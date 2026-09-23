Presidente de Irán acusa a EE. UU. e Israel de terrorismo: Gobierno Trump abandona Asamblea de ONU

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, acusó este miércoles a Estados Unidos e Israel de cometer actos terroristas en la guerra contra su país, en un discurso ante la Asamblea de la ONU en el que presentó a la República Islámica como una víctima de las agresiones exteriores. "Ayer, (el presidente estadounidense, Donald) Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo", afirmó. (Lea también: Misión de la ONU cree que EE. UU. cometió crímenes de guerra en Irán al causar muertes de civiles)



Se trata de la primera ocasión en que un mandatario de un país que se encuentra en guerra con Estados Unidos interviene ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, según informaron medios estadounidenses. Pezeshkian recordó que Estados Unidos e Israel asesinaron al líder supremo de Irán Alí Jameneí en el primer día de la guerra, el 28 de febrero, y mostró una imagen del religioso al comienzo de su discurso. “Vengo de un Irán donde bombardearon un colegio”, añadió el presidente iraní mientras mostraba imágenes de niños asesinados en una escuela de la ciudad de Minab y en un polideportivo de Lamerd que fueron alcanzados por proyectiles que causaron la muerte de cientos de personas y estudiantes.

"Quienes son terroristas y forman a terroristas nos describen a nosotros como tales", declaró Pezeshkian, quien arrancó explicando que tenía preparado otro discurso, pero decidió modificarlo después de que Trump los acusara de terroristas. El único representante de la delegación estadounidense presente en la Asamblea General de la ONU abandonó la sala después de que el mandatario iraní les llamara terroristas, al día siguiente de que Donald Trump les acusara en los mismos términos. El presidente estadounidense además planteó ante la ONU la posibilidad de “aniquilar” Irán si no llega a un acuerdo para poner fin a la guerra, pero a la vez se reivindicó a sí mismo como un pacificador mientras otros hablan de paz y no hacen nada. "Debo tomar una gran decisión", afirmó ante los líderes y diplomáticos reunidos en Nueva York. "¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (…) o aniquilo la República Islámica y lo hago rápidamente?", se preguntó el presidente estadounidense. (Lea también: Trump dice que debe elegir entre llegar a un acuerdo con Irán o “aniquilar a la República Islámica”)



“La resistencia del pueblo iraní solo aumentará”

El presidente de Irán también culpó a Estados Unidos e Israel de atacar universidades, centros médicos e infraestructuras, “todo ello en contra de la ley internacional”, y sostuvo que su país solo se ha defendido de las agresiones estadounidenses e israelíes. “Nosotros solo nos defendimos, no somos terroristas”, aseguró, señalando que la República Islámica nunca se rendirá: Trump “debe saber que la resistencia del pueblo iraní solo aumentará frente a las sanciones, el incremento de la presión y el aumento de las intimidaciones. Nunca inclinaremos la cabeza ni nos arrodillaremos", afirmó. Reiteró además que Irán no busca armas nucleares y que tiene derecho al uso pacífico de la energía atómica, un argumento repetido por Teherán desde hace años.

Pezeshkian declaró también que su gobierno no permitirá que el estrecho de Ormuz sea usado para llevar a cabo agresiones contra su país. El cierre de este paso ha provocado un terremoto en los mercados y un aumento generalizado de la inflación por la subida del precio del petróleo. Esto se tornó una de las principales amenazas que enfrenta el Partido Republicano de Trump de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, en las que podrían perder el control del Congreso de Estados Unidos. "No podemos permitir que algunos tengan libre acceso y defiendan sus intereses a través de esa vía de navegación, mientras que, al mismo tiempo, utilizan esa vía para imponernos su agresión", afirmó el presidente iraní.



Trump ha amenazado en varias ocasiones con destruir Irán desde que lanzó la guerra junto con Israel el 28 de febrero. (Lea también: Donald Trump ante Asamblea de la ONU: “Mientras los demás hablaban de paz, yo he hecho la paz”)



AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL