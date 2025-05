Publican nuevo video de Juan Pablo Guanipa antes de ser capturado por el régimen Maduro

Hay conmoción en Venezuela luego de que el régimen de Nicolás Maduro capturara al opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los aliados más importantes de la líder María Corina Machado. Según los chavistas, el político lideraba un grupo terrorista que planeaba ataques durante las elecciones legislativas y de gobernadores que se realizan el 25 de mayo.

Poco después de su captura, en las redes sociales de Guanipa apareció un texto y un video en el que manifestaba: "Si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro". Agregaba: "No tengo certeza de qué me irá a pasar a mí en las próximas horas, días y semanas. Pero de lo que sí estoy seguro, es que ganaremos la larga lucha en contra de la dictadura".

El segundo video de Guanipa

En horas de la tarde del viernes apareció otro video del opositor en sus redes sociales (que puede ver haciendo clic aquí), esta vez para hablar de su defensa. En este expresaba que, “en caso de que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro me detenga, quiero decir que no acepto defensa pública. Mi abogado de confianza es el doctor Joel García. Él es quien debe ser mi defensa”.

En el texto que acompañaba el mensaje de Juan Pablo Guanipa se reiteraba que “como venezolano se me deben respetar todos los derechos y el debido proceso: el derecho a la defensa propia, el derecho a las visitas familiares y el derecho a la atención médica”.

“Mediante este video dejo constancia de que NO acepto defensa pública. Mi abogado de confianza es el Doctor Joel García. Queda asentado que cualquier intento de imponerme un defensor público contra mi voluntad será una violación directa a mis derechos fundamentales, esos que están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, agregaba, y citaba que el mensaje fue “redactado y grabado antes de la detención arbitraria de Juan Pablo Guanipa a manos de los esbirros de la dictadura”.

El nuevo mensaje de Juan Pablo Guanipa, capturado por el régimen de Maduro en Venezuela - Captura de pantalla de cuenta de X de Juan Pablo Guanipa

Guanipa salía de la clandestinidad para participar en manifestaciones de la oposición. Apareció por última vez en público con Machado en una protesta en Caracas el 9 de enero contra la investidura de Nicolás Maduro para su cuestionado tercer mandato. La oposición insiste en que arrasó en las presidenciales y que el régimen se robó el resultado. Machado, de hecho, llamó a no participar en las elecciones del domingo como parte de este reclamo. (Lea también: Las últimas palabras de Juan Pablo Guanipa a su hijo antes de ser capturado por régimen de Maduro)

Guanipa es uno de los 70 detenidos hasta ahora

Diosdado Cabello informó que hasta el momento van 70 detenidos en una operación contra un supuesto sabotaje de las elecciones del domingo, en las que se eligen a 24 gobernadores y 285 legisladores. En el anuncio de la detención de Guanipa, dijo que había otros once capturados. También mencionó la detención de un ecuatoriano, un argentino, un serbio, un alemán y "unos" paquistaníes.

Indicó que el supuesto plan consistía en colocar explosivos en hospitales, estaciones de metro, de policía e instalaciones eléctricas. Aseguró que las autoridades incautaron armas, detonadores y dinero en efectivo. Señaló que el financiamiento proviene del narcotráfico colombiano.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó en un comunicado que Guanipa se encontraba "requerido" por "su participación en múltiples tramas delictivas". El régimen venezolano denuncia planes desestabilizadores y complots contra Maduro casi a diario.

El lunes, Cabello anunció la suspensión de los vuelos con Colombia al menos hasta el lunes. Dijo en ese momento que "mercenarios" buscaron usar esa conexión para entrar a Venezuela. También fueron restringidos los accesos fronterizos terrestres por las elecciones. Unos 400.000 efectivos de las fuerzas del orden estarán desplegados para la seguridad de la jornada electoral.

"Hoy estoy injustamente preso, pero nunca derrotado", escribió en su mensaje. "Solo les queda el miedo", indicó. "Se escudan en la brutalidad y la crueldad para mantenerse en el poder".

