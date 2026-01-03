¿Qué pasará con la industria petrolera de Venezuela tras la intervención de EE. UU.? Esto dijo Trump

Para nadie es un secreto que Venezuela posee una de las mayores riquezas en recursos naturales y minerales del planeta. Oro, hierro, diamantes y otros minerales estratégicos forman parte de su territorio, pero entre todos ellos destaca uno de los bienes más ambiciados a nivel mundial, el petróleo, también conocido como el “oro negro”. No en vano, de acuerdo con datos citados por The New York Times, Venezuela cuenta con más petróleo que Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos y cualquier otro país. Sin embargo, pese a esa abundancia, hoy solo produce y comercializa cerca del 1 % del crudo que consume el mundo.

De acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC), Venezuela posee aproximadamente el 17 % de las reservas probadas de petróleo del planeta, lo que equivale a más de 300.000 millones de barriles. Si se compara con Estados Unidos, actualmente el mayor productor de crudo del mundo, dispone de reservas probadas estimadas en alrededor de 81.000 millones de barriles. Estas cifras ubican a Venezuela como el país con mayores reservas certificadas, concentradas principalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las zonas de hidrocarburos más grandes del mundo.



¿Qué dijo Donald Trump sobre el petróleo de Venezuela?

Tras la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela, una de las principales preguntas que surgieron en la comunidad internacional es qué ocurrirá con la industria petrolera del país. Sobre este punto se pronunció el presidente estadounidense Donald Trump durante una rueda de prensa en la que explicó los alcances del operativo.

Según informó la agencia EFE, Trump anunció que compañías petroleras estadounidenses invertirán “miles de millones de dólares” para recuperar la infraestructura petrolera venezolana, la cual calificó como “gravemente dañada”. “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera y comiencen a generar ganancias para el país”, afirmó el mandatario.



La industria petrolera venezolana hasta el momento estuvo bajo la administración de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), empresa estatal creada en 1975 y adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo. Desde la promulgación de la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, el Estado venezolano mantiene el control directo sobre los recursos energéticos, operando tanto de forma independiente como mediante empresas mixtas con compañías extranjeras.



Venezuela cuenta con cinco grandes cuencas petroleras que concentran la mayor parte de su potencial energético, la cuenca del Lago de Maracaibo, una de las más antiguas y productivas del país; la cuenca de Falcón; la cuenca Barinas-Apure; la cuenca Oriental; y la Faja Petrolífera del Orinoco, considerada la más extensa e importante, donde se localiza la mayor parte de las reservas probadas de crudo extrapesado.

A este mapa energético se suma un sistema de seis refinerías operadas por Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre las que destaca el Complejo Refinador Paraguaná, integrado por las refinerías de Amuay y Cardón, como el mayor del país, junto a las plantas de El Palito, en Puerto Cabello, Puerto La Cruz, Bajo Grande y El Centro.

No obstante, en la práctica, la operatividad de este sistema ha sido intermitente durante los últimos años, con varias refinerías fuera de servicio o funcionando de manera parcial, situación que ha llevado a Venezuela a depender del apoyo técnico, repuestos e incluso suministro de combustibles provenientes de países como Irán y China para mantener algunas de estas instalaciones en funcionamiento. Situación que han sido calificada por el presidente de Estados Unidos como “un fracaso total”.

Datos oficiales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) indican que en 2024 las reservas probadas de Venezuela se estimaron en 303,22 miles de millones de barriles, una cifra prácticamente estable frente a los 303,56 miles de millones reportados en 2020. No obstante, la producción se mantiene muy por debajo de su potencial. En 2024, la producción promedio fue de aproximadamente 921.000 barriles diarios, lo que representó un aumento frente a 2023, pero aún distante de los niveles históricos del país.

En 2025, según cifras de la OPEP, Venezuela logró sostener una producción cercana o ligeramente superior al millón de barriles diarios durante varios meses, alcanzando picos de hasta 1,1 millones de barriles por día en algunos periodos. Aun así, estos volúmenes siguen siendo inferiores a los más de 2,8 o 3 millones de barriles diarios que el país produjo a comienzos del siglo XXI.

Por esta razón, y pese a contar con las mayores reservas probadas del mundo, Venezuela no figura actualmente entre los diez principales productores de petróleo. En contraste, países como Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia han consolidado su participación en el mercado global, ocupando el espacio dejado por la caída productiva venezolana.

En cuanto a los mercados de exportación, los principales compradores del crudo venezolano en los últimos años han sido países asiáticos, especialmente China e India, aunque los destinos han variado en función de acuerdos comerciales, licencias y restricciones internacionales.

Por ahora, cualquier cambio estructural dependerá de decisiones oficiales, acuerdos internacionales y de la evolución política tras la intervención, en un sector que sigue siendo clave tanto para la economía venezolana como para el mercado energético global, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos.



¿Por qué es tan importante el petróleo en el mundo?

De acuerdo con National Geographic, actualmente más de 300.000 productos en el mundo derivan del petróleo, un recurso que se encuentra exclusivamente bajo la corteza terrestre. Este combustible fósil es una mezcla de hidrocarburos, principalmente carbono e hidrógeno, junto con pequeñas proporciones de oxígeno, azufre y nitrógeno, lo que lo convierte en un insumo clave para la industria energética, petroquímica, farmacéutica y manufacturera global.

