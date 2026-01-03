En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Qué pasará con la industria petrolera de Venezuela tras la intervención de EE. UU.? Esto dijo Trump

¿Qué pasará con la industria petrolera de Venezuela tras la intervención de EE. UU.? Esto dijo Trump

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 300.000 millones de barriles y cerca de 7 cuencas petrolíferas en su territorio.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
¿Qué pasará con la industria petrolera de Venezuela tras la intervención de EE. UU.? Esto dijo Trump
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo-
Archivo - Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad