Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / ¿Qué pasó con Greta Thunberg tras interceptación de flotilla a Gaza por parte de Israel?

¿Qué pasó con Greta Thunberg tras interceptación de flotilla a Gaza por parte de Israel?

La activista sueca Greta Thunberg fue una de las personas detenidas ilegalmente por el Gobierno de Israel cuando navegaban en una flotilla humanitaria hacia Gaza.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 1 de oct, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
