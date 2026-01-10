Actor de High School Musical fue arrestado por posesión de material explícito de menores: ¿quién es?

El exactor estadounidense Matt Prokop, conocido por su participación en la tercera entrega de "High School Musical", así como en breves apariciones en series como "Hannah Montana" y "Modern Family", fue arrestado el pasado 24 de diciembre en el condado de Victoria, estado de Texas, en Estados Unidos. Prokop enfrenta varios cargos, uno de los más delicados está relacionado con posesión de material explícito con menores de edad.

De acuerdo con el medio local CrossRoads Today, investigadores de la Polícia del condado informaron que Prokop fue detenido en una vivienda después de determinar que había violado los términos de su fianza por una detención anterior. Entre los cargos que le fueron impuestos se encuentran la evasión y resistencia al arresto. Además, al exactor de Disney se le imputó un cargo adicional por posesión o distribución de pornografía infantil. El estadounidense se encuentra recluido en la cárcel de la Oficina del Sheriff del condado de Victoria.



Historial criminal del actor Matt Prokop

En mayo de 2024, Prokop fue arrestado al ser señalado de agresión contra su novia. En ese momento también fue acusado de resistencia al arresto y se estimó que podía salir de prisión si pagaba una fianza. Sin embargo, el historial de maltrato del exactor de Disney es de antes.



Una década antes, en 2014, cuando Prokop todavía estaba activo en la industria audiovisual, su exnovia Sarah Hayland, reconocida actriz de la serie "Modern Family", lo acusó de abuso verbal y físico durante su relación, que duró cerca de cinco años. El exactor fue acusada de empujar a su entonces novia contra un carro y estrangularla durante un discusión. “Me agarró con tanta fuerza que no podía respirar ni hablar (...) Estaba asustada y temía por mi vida”, se lee en los documentos judiciales citando a la famosa actriz.



Una solicitud de orden de alejamiento fue pedida por Haylan, algo que primero se otorgó de manera temporal. De acuerdo con TMZ, poco después la orden de alejamiento se extendió por cerca de tres años. Desde entonces, Prokop se alejó de la industria y su regreso a las noticias se dio cuando fue señalado de agredir a la novia con la que estaba en 2024.



¿En qué producciones apareció Matt Prokop?

El exactor Matt Prokop tenía una carrera prometedora en la televisión a finales de la década del 2000 e inicios de la del 2010. El estadounidense tuvo apariciones en exitosas y conocidas series de televisión como "Hannah Montana", "The Office" y "Modern Family".

Su rol más conocido se dio en la película de Disney "High School Musical 3: año de graduación" (2008), en la que interpretó al personaje de Jimmie "Rocket Man" Zara. En esa producción participó en al menos de las tres de las canciones, incluyendo el tema "Senior Year Spring Musical", que cantó junto a la actriz Ashley Tisdale, una de las protagonistas de la cinta que encarna al personaje de Sharpay Evans.

La última película de Prokop fue "See You in Valhalla", en la que actuaba su exnovia Sarah Hayland y la cual el exactor producía. No pudo asistir a la premier de la cinta debido a la orden de alejamiento activo que tenía con Hayland.

