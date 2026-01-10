Capturan a hombre que tenía más de 100 restos humanos en su casa en Estados Unidos

Autoridades en Estados Unidos enviaron a prisión a un hombre de 34 años luego de hacer un extraño hallazgo en su vivienda. Tenía más de 100 restos humanos. El sujeto, que enfrenta más de 500 cargos está tras las rejas tras no pagar una fianza de un millón de dólares.



¿Cómo encontraron los restos?

Esto ocurrió en Pensilvania, Estados Unidos, luego de que en varias ocasiones el cementerio Mount Moriah, en las afueras de Filadelfia, denunciara a las autoridades que alguien estaba robando restos enterrados en el camposanto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según las autoridades de Pensilvania, entre el 7 de noviembre y el 6 de enero acudieron varias veces al cementerio para atender las denuncias de los trabajadores. Finalmente, el pasado 6 de enero lograron ver un carro que se alejaba del lugar con numerosos huesos y cráneos a la vista en el asiento trasero.

Además, el comunicado de la Fiscalía detalla que los uniformados no solo vieron el auto sospechoso, sino a un hombre salir del sosteniendo una bolsa de arpillera, una palanca y otros objetos.



El sujeto fue detenido por las autoridades ese día, aunque la información de su captura y los cargos en su contra hasta ahora se difunde en medios de comunicación. El responsable fue identificado como Jonathan Gerlach, de 34 años, quien en ese momento reconoció ante los uniformados que había estado robando los restos en mausoleos y tumbas desde el pasado año. Admitió haber robado unos 30 restos humanos.



Gerlach fue acusado de más de 450 cargos, entre ellos 100 cargos por abuso de cadáver, robo por apropiación ilícita y recepción de bienes robados. Su fianza se fijó en un millón de dólares, dinero que no presentó, por ende vista preliminar en los tribunales está prevista para el próximo 20 de enero.

Publicidad

Tras la captura Gerlach, las autoridades pidieron una orden de allanamiento para registrar la vivienda del sujeto y fue ahí donde se llevaron una gran sorpresa. La Policía encontró en su casa más de cien piezas, completas o parciales, de restos humanos y óseos, y las autoridades creen que entre ellas hay restos de niños. "Los detectives entraron en una situación realmente horrorosa. Lamento por aquellos que están pasando por esto, que están tratando de averiguar si de hecho es uno de sus seres queridos", indicó el fiscal Tanner Rouse.

Según detalló el fiscal, "los restos se encontraban en diversos estados, algunos estaban colgados, otros estaban reconstruidos, otros eran cráneos en un estante".

Publicidad

Por ahora, las autoridades están tratando de establecer no solo a quiénes pertenecen los restos hallados en la vivienda de Gerlach y notificar a familiares, sino también el motivo por el que este sujeto estaba robando en el cementerio.

En redes sociales encontraron una posible pista, pues encontraron un grupo de Facebook llamado "Grupo de Venta de Huesos y Cráneos Humanos", donde Gerlach fue etiquetado y fotografiado sosteniendo un cráneo. También encontraron imágenes en su cuenta de Instagram en las que posaba orgulloso al lado de calaveras humanas y de animales.

"Los detectives han recuperado una gran cantidad de huesos hasta ahora, y todavía estamos tratando de averiguar quiénes son, de dónde proceden y cuántos son, por lo que va a pasar bastante tiempo antes de que tengamos una respuesta definitiva", señaló el fiscal Rouse.

Además, según reveló el canal 7 de la cadena ABC, la Policía cree que los restos también fueron sustraídos de otros cementerios de la región y no solo del cementerio Mount Moriah que hizo las respectivas denuncias.

Publicidad

La Fiscalía ha pedido al público que, si tienen información relacionada con este caso, se comuniquen con esa oficina.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de EFE

PERIODISTA DIGITAL