En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Video de una de las colombianas tras ser interceptadas en flotilla Global Sumud: "Estamos rodeadas"

Video de una de las colombianas tras ser interceptadas en flotilla Global Sumud: "Estamos rodeadas"

Una grabación de la connacional identificada como Luna Barreto fue difundido en los últimos minutos. La colombiana reportó la situación en tiempo real desde el barco HIO. Esto dice.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Israel ha interceptado la flotilla humanitaria rumbo a Gaza
Israel ha interceptado la flotilla humanitaria rumbo a Gaza
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad