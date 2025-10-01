Petro tras interceptación de flotilla a Gaza: “Sale delegación diplomática de Israel en Colombia”

El presidente Gustavo Petro se pronunció contra la interceptación de los barcos de la Global Sumud Flotilla que estaban cerca de llegar a Gaza con ayuda humanitaria. Según se informó, dos ciudadanas colombianas iban a bordo.

“Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de (Benjamin) Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”, expresó el jefe de Estado.

Las connacionales que habrían sido detenidas fueron identificadas como Manuela Bedoya y Luna Barreto.



El mandatario ordenó a la Cancillería a “hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados. El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato”.

Adicional a esto, dijo que “sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”.

Noticia en desarrollo.