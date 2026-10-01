Así fue el pánico en avión de Flydubai y las versiones de intento de secuestro y ataque terrorista

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó al copiloto de un vuelo de la emiratí Flydubai con destino a Tel Aviv de haber intentado "estrellar el avión", lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Al mismo tiempo, elogió "el extraordinario valor" del piloto, que, junto a pasajeros convertidos en "héroes", salvó este miércoles la vida de los 174 ocupantes al reducir al agresor.

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Aunque la aerolínea ha pedido que "se eviten las especulaciones prematuras", las autoridades israelíes han hablado de un "intento de atentado terrorista yihadista" dirigido contra "los israelíes, Emiratos Árabes Unidos y los Acuerdos de Abraham", en referencia al acuerdo de 2020 auspiciado por Donald Trump para normalizar relaciones entre Israel y los países árabes.



Los 174 pasajeros, entre ellos 166 israelíes, se encuentran sanos y salvos, según la aerolínea, y pudieron retornar durante la tarde a Israel. Algunos han descrito un violento altercado en la cabina y una repentina pérdida de altitud antes de que algunos viajeros lograran reducir a uno de los pilotos.



El piloto, que resultó "gravemente herido" por una puñalada de su compañero de cabina, fue ingresado en un hospital de la ciudad saudí de Tabuk, donde el avión realizó un aterrizaje de emergencia, según el primer ministro israelí. Se encuentra "en estado estable", según ha precisado en X la embajada de la India en Arabia Saudita.

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¿Quién es el piloto considerado con héroe?

El piloto indio Smit Machchhar fue exaltado el jueves como un "héroe" por lograr mantener el control de un vuelo de Dubái a Tel Aviv, luego de que su copiloto lo atacara con un puñal para intentar que, al parecer, se estrellara. Para sus amigos y vecinos del suburbio de Bombay donde viven sus padres, el coraje que demostró no es ninguna sorpresa.

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Según ellos, Machchhar, que tiene unos 30 años y más de una década de experiencia de vuelo, es de trato afable, servicial y

"siempre sonriente". Desde su infancia, aseguran, siempre ha mantenido la calma en momentos de presión. "No esperábamos menos de él, no fue una sorpresa", declaró Akshay Doshi, quien conoce a Machchhar desde hace unos 15 años y vive al lado del apartamento de sus padres.

¿Qué dijo Netanyahu?

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Netanyahu que dice estar "en contacto constante" con las autoridades saudíes, ordenó a los servicios de seguridad de su país "que se preparen ante cualquier posible amenaza". Elogió en particular a un fontanero israelí que entró a la cabina, vio al atacante y "lo agarró por detrás, lo tiró hacia atrás, se sentó en el asiento del piloto y tiró de la palanca de mando" mientras otros pasajeros reducían al agresor.

Ni la compañía aérea ni Riad han corroborado hasta el momento las afirmaciones israelíes. Trump dijo que habló con el Netanyahu sobre esta "historia increíble" protagonizada por "un terrorista o quizás un loco", pero sin pronunciarse sobre la naturaleza del incidente.

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Los relatos de los pasajeros

Las razones del altercado entre los dos pilotos son, por el momento, "desconocidas", ha declarado Flydubai en un comunicado, añadiendo que "la tripulación había conseguido controlar la aeronave con éxito". La compañía ha anunciado, además, la suspensión de sus vuelos hacia y desde Israel mientras dure la investigación.

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"Estábamos a punto de estrellarnos" y se evitó "sencillamente gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron", relató la pasajera Miryam Shira Ohayon desde el aeropuerto de Tabuk. A su llegada a Tel Aviv, Chaim Nazarovitz describió un vuelo "absolutamente aterrador". "En un instante, sientes que pierdes el control (...) Ya no estás entre los vivos", declaró.

"Se oyeron gritos en el avión. Después abrieron la cabina y vieron sangre, y que alguien había apuñalado al piloto con un cuchillo", declaró una pasajera del vuelo en un mensaje escrito transmitido a la televisión israelí. El avión "comenzó a bajar a toda velocidad. Era aterrador", describió otra pasajera a la misma cadena. "Creímos que no saldríamos vivos".

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Según los datos del sitio Flightradar, el aparato perdió bruscamente altitud durante el vuelo, pasando de cerca de 34.000 pies a las 05H21 GMT a menos de 17.000 pies a las 05H22 GMT.

En un video difundido por el medio israelí Ynet, un pasajero se graba con la cabeza ensangrentada, pide ayuda y avisa de que van a

aterrizar en Arabia Saudita, país con el que Israel no tiene relaciones diplomáticas. La señal de socorro se activó y el ejército israelí hizo despegar aviones de combate, al pensar que podría tratarse de un secuestro por parte de piratas aéreos. Pronto se descartó la hipótesis, según las cadenas de televisión israelíes 12 y KAN.

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INFORMACIÓN DE AFP

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