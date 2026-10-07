¿Qué se sabe sobre la alerta de peste en Rusia? Las claves para entender el brote en Siberia

La muerte de una investigadora de 28 años en la región rusa de Irkutsk, en Siberia, desencadenó una serie de alertas internacionales ante la posibilidad de que se tratara de un caso de peste pulmonar, una de las formas más graves de esta enfermedad infecciosa. Este 5 de octubre, el mundo conoció que en Rusia se impuso cuarentena en varios hospitales en Siberia por sospechas del brote. La medida entró en vigencia en la región de Irkutsk y encendió las alarmas entre las autoridades sanitarias del mundo.



La novedad fue puesta a la luz por Liudi Bakala, un medio independiente ruso, mientras que el gobernador local simplemente hablaba de “la sospecha de un caso de contagio de un habitante de la región con una infección especialmente peligrosa". Por otro lado, el portal independiente Medusa puso en conocimiento del público la muerte de la joven empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk. Moscú no ha confirmado un caso de peste. El servicio ruso de protección al consumidor, Rospotrebnadzor, sostiene que la mujer murió el pasado 2 de octubre por una neumonía de etiología desconocida y asegura que las pruebas realizadas a sus contactos no han encontrado microorganismos patógenos peligrosos.

La situación ha generado versiones contradictorias. Mientras medios independientes rusos informaron inicialmente sobre cuarentenas en varios hospitales de Irkutsk, Estados Unidos emitió una alerta por un posible brote y la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó información adicional a Moscú. (Le puede interesar: ¿Qué dicen las encuestas a medio mandato de Estados Unidos? Crece desaprobación contra Trump)

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¿Cómo comenzó la alerta por peste en Siberia?

La mujer fallecida trabajaba en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente, un centro dedicado al estudio de patógenos peligrosos. Murió en un hospital de Shélejov, ciudad ubicada cerca de Irkutsk. Según el medio independiente ruso Meduza, inicialmente se contemplaron dos posibles explicaciones para su muerte: que hubiera contraído peste neumónica durante un viaje a Tailandia o que hubiera ocurrido un accidente en su lugar de trabajo con un tubo de ensayo que contenía patógenos. Pero ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada oficialmente. Tailandia mientras tanto monitorea posibles brotes ante esta versión.



El primer elemento que elevó la preocupación fueron los reportes sobre las medidas adoptadas en centros médicos de la región. El canal independiente Liudi Baikala informó que al menos cuatro hospitales, incluido uno pediátrico, habían sido puestos en cuarentena durante un periodo de hasta tres semanas. El medio aclaró que no podía confirmar que todos los hospitales de Irkutsk estuvieran cerrados y señaló que las restricciones se concentraban en las áreas de hospitalización, donde se prohibieron las visitas de familiares.



Al mismo tiempo, una fuente de los servicios sanitarios regionales indicó que en ningún documento oficial aparecía el diagnóstico de peste pulmonar. El gobernador de Irkutsk, Ígor Kobzev, sí había convocado una reunión de emergencia por la sospecha de un contagio relacionado con una "infección especialmente peligrosa", aunque no especificó de cuál se trataba. Las autoridades indicaron entonces que las personas que habían tenido contacto con la paciente estaban bajo vigilancia médica y que no presentaban síntomas. (Lea también: Drones MQ-9 Reaper en Colombia: ¿cuál es su poder y qué se sabe del envío de EE. UU. al país?)

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La versión oficialista de Rusia sobre el brote: "Falsas"

Desde el comienzo, Rospotrebnadzor evitó confirmar que la muerte estuviera relacionada con la peste. El organismo señaló que se trataba de una "neumonía de etiología no establecida" y aseguró que ninguno de los contactos de la fallecida había enfermado ni dado positivo. En los días siguientes, sin embargo, la información oficial fue más precisa.

Este miércoles 7 de octubre, Rospotrebnadzor rechazó las versiones sobre una segunda muerte relacionada con el supuesto brote y aseguró que la gran mayoría de las informaciones difundidas sobre el caso son falsas. El organismo también negó que se hubiera producido un accidente en el instituto donde trabajaba la mujer durante la manipulación de microorganismos. Según su investigación, los protocolos de seguridad se cumplieron y la investigadora estaba vacunada.

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Además, informó que se habían realizado cerca de 5.000 análisis de laboratorio entre las personas que tuvieron contacto con ella y que no se había encontrado ningún microorganismo patógeno peligroso. Rospotrebnadzor también señaló que se detectaron dos casos de covid-19 y dos de infección por rinovirus entre los contactos de la fallecida, pero no una infección relacionada con la peste. Con más del 90 % de los análisis completados, las autoridades rusas aseguraron que no se había detectado ninguna enfermedad infecciosa asociada al fallecimiento y calificaron de "tranquila" la situación epidemiológica en Irkutsk.

¿Qué dice la OMS sobre el posible brote de peste?

La OMS ha mantenido contacto con las autoridades rusas desde el 3 de octubre, después de que su sistema interno de vigilancia detectara el caso. La organización señaló que Rusia no había presentado inicialmente una notificación oficial a través del Reglamento Sanitario Internacional, aunque posteriormente Moscú aseguró que había informado de la situación y seguido los protocolos correspondientes.

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La OMS considera que, por ahora, el riesgo sanitario para Europa es muy bajo y que en Irkutsk se encuentra entre bajo y moderado. La organización, no obstante, ha pedido a Rusia que comparta información de manera rápida, completa y transparente para poder evaluar con precisión los riesgos. Según los datos comunicados posteriormente por Rusia a la OMS, no se había registrado recientemente ningún caso de peste en la región de Irkutsk, ni se habían detectado patógenos de alta peligrosidad entre los contactos de la fallecida.

¿Qué es la peste pulmonar y por qué preocupa?

La peste es una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis. Puede transmitirse entre animales y seres humanos y todavía está presente principalmente en determinadas zonas rurales de África, Asia y América. La peste pulmonar afecta los pulmones y es una forma particularmente grave de la enfermedad. Puede transmitirse entre personas a través de gotículas respiratorias, por lo que un caso confirmado puede requerir medidas rápidas de aislamiento y vigilancia de los contactos.

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EE. UU. mantiene la alerta y Rusia pide calma

Estados Unidos alertó el pasado 4 de octubre sobre el posible brote y la Casa Blanca indicó que seguía la situación. El presidente Donald Trump también señaló que tenía previsto hablar con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre el asunto. Este miércoles, además, la Embajada de Estados Unidos en Moscú advirtió a sus ciudadanos sobre el posible brote y les recomendó abandonar Rusia lo antes posible.

El Kremlin, por su parte, ha insistido en que no se debe especular con la situación. Su portavoz, Dmitri Peskov, pidió nuevamente a la población y a los medios que se guíen únicamente por los comunicados de Rospotrebnadzor.

María Paula Rodríguez Rozo

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(Elaborado con cables de EFE)