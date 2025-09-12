En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
METRO DE BOGOTÁ
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Qué viene para Jair Bolsonaro y por qué la ultraderecha en Brasil se encomienda a Donald Trump?

¿Qué viene para Jair Bolsonaro y por qué la ultraderecha en Brasil se encomienda a Donald Trump?

La condena a 27 años, dictada pese a la enorme presión del presidente de Estados Unidos, ha dejado aturdido a ese sector del país suramericano. ¿Una posible amnistía?

Por: EFE
Actualizado: septiembre 12, 2025 01:57 p. m.
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad