Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
EE. UU. suspende lotería de green cards con la que el sospechoso de tiroteo en Brown entró al país

EE. UU. suspende lotería de green cards con la que el sospechoso de tiroteo en Brown entró al país

La Casa Blanca anunció que se suspendía el programa de loterías de "green cards" con el que el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown ingresó y vivió en ese país.

Por: EFE
Actualizado: 19 de dic, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
EE. UU. suspende lotería de green cards con la que el sospechoso de tiroteo en Brown entró al país
Imagen de referencia.
Archivo/AFP

