¿Quién era el hombre que murió por disparos de agentes de inmigración en Minneapolis, EE. UU.?

Alex Jeffrey Pretti tenía 37 años, era ciudadano estadounidense, enfermero de cuidados intensivos y un hombre que, según quienes lo conocieron, buscaba ser “una fuerza positiva para el mundo”. Su nombre se sumó este 24 de enero de 2026 a una creciente lista de víctimas mortales en medio de los operativos migratorios federales que se desarrollan en Minneapolis, Estados Unidos, una ciudad que desde hace semanas vive jornadas de tensión, protestas y cuestionamientos a las tácticas de las agencias de inmigración.



Pretti murió por impactos de bala en una calle de Minneapolis durante un operativo encabezado por agentes federales de inmigración. De acuerdo con la Fiscalía General de Minnesota y con autoridades locales, el hecho ocurrió hacia las 9:00 de la mañana, en medio de una confrontación entre agentes armados y manifestantes que protestaban contra las redadas migratorias en la ciudad.

Las autoridades confirmaron posteriormente que Alex Jeffrey Pretti era ciudadano estadounidense y no tenía antecedentes penales. De acuerdo con el diario The New York Times, registros públicos indican que contaba con un permiso válido para portar armas de fuego, requisito exigido por la ley del estado de Minnesota para llevar una pistola, y que tenía licencia de enfermería desde 2021, la cual estaba próxima a vencerse el 31 de marzo de 2026.

Pretti trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en el Hospital de Asuntos de Veteranos de Minneapolis. Así lo confirmó, Según New York Times, el doctor Dimitri Drekonja, colega y amigo cercano, quien relató que ambos compartieron años de trabajo en la unidad de cuidados intensivos. “Era un gran colega y un gran amigo”, afirmó. “Su expresión habitual era una sonrisa”. Drekonja lo describió como una persona competente, comprometida con sus pacientes y profundamente humana.



Quienes compartieron con él coinciden en resaltar su vocación de servicio. Ruth Anway, enfermera y compañera de trabajo, recordó que conoció a Pretti alrededor de 2014, cuando él era asistente de investigación en el hospital. Fue ella quien lo animó a estudiar enfermería. “Realmente prosperó en ese ambiente”, dijo. “Quería ser útil, ayudar a la humanidad y tener una carrera que fuera una fuerza positiva para el mundo”.



Fuera del hospital, Alex Pretti llevaba una vida tranquila, le gustaba recorrer en bicicleta los senderos de Minneapolis, practicar ciclismo de montaña y pasar tiempo con su perro, Joule. Una vecina, Jeanne Wiener, contó que lo veía con frecuencia paseando a su mascota y que hablaban varias veces por semana. “Hablamos por encima de la valla todo el tiempo”, relató. “Es la persona más dulce, amable, inofensiva y pacífica que jamás hayas conocido”.

El interés de Pretti por los asuntos sociales también era conocido entre sus allegados. Según Anway, seguía de cerca las noticias y se preocupaba profundamente por la justicia social y la equidad. Por eso, no le sorprendió que se encontrara cerca del lugar donde se desarrollaban las protestas contra los operativos migratorios.

La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señala que los agentes realizaban un operativo cuando se les acercó un hombre armado y que uno de los oficiales disparó al considerar que su vida y la de sus compañeros estaba en peligro, al resistirse a los intentos de desarmarlo. Sin embargo, la agencia no presentó de inmediato evidencia pública que respalde esa afirmación.

Su nombre era Alex Jeffrey Pretti. Tenía 37 años.

Era enfermero titulado.

Estaba grabando a los agentes de ICE y defendiendo a una manifestante de su agresión.



¿Qué dicen las autoridades sobre el caso?

Las imágenes que rondan las redes sociales, han avivado la indignación pública y alimentado las protestas en Minneapolis, donde ya existía un profundo malestar tras la muerte, semanas antes, de otra ciudadana estadounidense durante un operativo del ICE.

La muerte de Alex Pretti ocurrió en un contexto particularmente sensible, menos de tres semanas antes, Renee Nicole Good también falleció por disparos de un agente migratorio, lo que incrementó las movilizaciones y las críticas contra las tácticas federales en la ciudad. De hecho, familiares de Pretti señalaron que él se había sumado a las protestas precisamente en rechazo a ese caso.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó el hecho como “repugnante” y pidió al gobierno federal retirar a los agentes de la ciudad. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por su parte, instó al presidente a poner fin a la operación migratoria, señalando que los hechos evidencian una escalada peligrosa en el uso de la fuerza.

