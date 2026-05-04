¿Quién es el empresario cuyos restos habrían sido hallados dentro de un cocodrilo?

Las recientes imágenes de un cocodrilo de gran tamaño en el aire le han dado la vuelta al mundo luego de que autoridades en Sudáfrica realizaran un operativo para rescatar los restos humanos en su interior, en medio de la búsqueda de un empresario hotelero desaparecido. El caso ha generado conmoción por las circunstancias en las que ocurrió el hallazgo y por las dudas que aún rodean la identificación de la víctima.



De acuerdo con la información divulgada, el reptil, de aproximadamente 4,5 metros de longitud y cerca de 500 kilogramos de peso, fue abatido por la policía en una operación aérea tras ser localizado en el río Komati, una zona conocida por la presencia de cocodrilos. Posteriormente, el animal fue trasladado en helicóptero hasta las inmediaciones del Parque Nacional Kruger, donde se le practicó una necropsia.



¿Quién sería el empresario?

Según los reportes, se cree que los restos encontrados podrían pertenecer a Gabriel Batista, un empresario de 59 años dedicado al sector hotelero. Sin embargo, las autoridades han sido enfáticas en señalar que la identidad no ha sido confirmada oficialmente y que será necesario esperar los resultados de las pruebas de ADN.

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Batista había sido reportado como desaparecido días antes, luego de que su vehículo quedara atascado mientras intentaba cruzar el río Komati durante una crecida. Las versiones recogidas indican que habría sido arrastrado por la fuerza del agua, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de la policía.

Un portavoz citado por medios internacionales describió al empresario como “un tipo encantador y un hombre de familia... pasaba mucho tiempo aquí y los clientes lo adoraban”. No obstante, la familia ha preferido guardar silencio mientras avanzan las investigaciones.



¿Por qué se cree que se trata de Gabriel Batista?

El caso ha tomado un giro impactante cuando, tras varios días de rastreo con drones y helicópteros, las autoridades detectaron un cocodrilo con el vientre visiblemente hinchado. El comportamiento del animal llamó la atención de los investigadores, quienes decidieron intervenir.



El capitán Johan “Pottie” Potgieter, comandante de una unidad de buceo de la policía, explicó al medio News24 que el reptil “no se movió ni intentó meterse en el río a pesar del ruido de los drones y el helicóptero”, lo que reforzó las sospechas.



Tras ser abatido, el animal fue examinado y en su interior se encontraron restos humanos, entre ellos dos brazos amputados, partes de la caja torácica y fragmentos de carne. Además, uno de los hallazgos que más llamó la atención fue un anillo que, según las primeras hipótesis, pertenecería al empresario desaparecido.

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El propio capitán señaló: “No quiero entrar en demasiados detalles, pero había suficientes restos en el estómago como para hacernos creer que el cocodrilo se comió al hombre desaparecido. Sin embargo, tendremos que esperar a que lleguen los resultados de ADN para confirmarlo”.

Otros elementos bajo investigación

Durante la inspección también se encontraron al menos seis tipos diferentes de zapatos dentro del animal, ninguno de los cuales pertenecería a Batista.

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Según explicó el capitán Potgieter, esto no necesariamente implica múltiples víctimas, ya que “un cocodrilo come o se traga cualquier cosa”. Aun así, los investigadores no descartan analizar si estos objetos podrían estar relacionados con otros casos en la zona.

Por ahora, el caso sigue en desarrollo y está sujeto a los resultados forenses. Las autoridades buscan establecer con certeza si los restos hallados corresponden al empresario desaparecido y en qué circunstancias ocurrió su muerte.

Tampoco está claro si Batista falleció por ahogamiento antes de ser atacado o si fue devorado con vida, un aspecto que continúa bajo análisis.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co