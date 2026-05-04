Video | Avión se estrelló contra edificio en Brasil y reportan dos muertos: esto se sabe

Un avión pequeño se estrelló contra un edificio en la calle Ilacir Pereira Lima, en el barrio Silveira de Belo Horizonte, Brasil. En el siniestro aéreo, ocurrido hacia el mediodía de este lunes, murieron al menos dos personas y otras tres quedaron heridas en estado grave, según el último reporte del medio local Globo. Las autoridades se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El momento del choque se registró por la cámara de Globocop, un helicóptero que recorre las principales ciudades de Brasil, entre ellas Belo Horizonte, informando de las principales noticias. También, se han difundido imágenes de cómo quedó el edificio tras la colisión. Según Globo, la aeronave impactó en el parqueadero de la edificación.

La información preliminar indica que la aeronave despegó del aeropuerto de Pampulha a las 12:16 del mediodía. Según lo reportado por el Departamento de Bomberos, en el momento del accidente había cinco personas a bordo de la aeronave ; el piloto y el copiloto fallecieron; otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital João XXIII.



Según los registros de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), la aeronave es un modelo EMB-721C, fabricado en 1979. El propietario es Flavio Loureiro Salgueiro. Además, tiene capacidad para hasta cinco pasajeros, aparte de quien la conduce. Antes del incidente, el piloto informó a la torre de control del aeropuerto de Pampulha que estaba teniendo dificultades para despegar.



"El avión impactó entre el tercer y el cuarto piso, en la escalera. Si hubiera impactado en los laterales, podría haber alcanzado algunas viviendas. Según la información disponible, esos apartamentos estaban ocupados. Lo que vimos fue la estructura del avión proyectada dentro de la escalera, sin impactar ningún otro apartamento", declaró el teniente Raúl del Departamento de Bomberos.

Publicidad

En el sector, tres vehículos del cuerpo de bomberos fueron desplegados y llegaron al lugar alrededor de las 12:25 p. m. También se encuentran en el lugar ambulancias del SAMU (Servicio Móvil de Emergencias) y de la Defensa Civil de la capital de Minas Gerais.

🇧🇷 | URGENTE: AVIONETA CON 4 OCUPANTES SE ESTRELLA CONTRA EDIFICIO EN BELO HORIZONTE, BRASIL. pic.twitter.com/yC66DOmjWO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 4, 2026

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

