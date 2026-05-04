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Un tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos heridos, incluido un menor de edad

El hecho ocurrió poco después que pasara el convoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. Esto se sabe.

Por: EFE
Actualizado: 4 de may, 2026
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Tiroteo cerca a Casa Blanca
Panorama en inmediaciones de la Casa Blanca
Redes sociales

Un tiroteo cerca de la Casa Blanca, sede presidencial de Estados Unidos, este lunes dejó heridos a un hombre armado y a un transeúnte menor de edad que se encontraba en la zona de Washington.

El enfrentamiento armado ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pasara por el área, aunque las autoridades no ven indicios de que ambos sucesos estén relacionados.

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El incidente se produjo cuando agentes de civil del Servicio Secreto que patrullaban el perímetro exterior del complejo presidencial detectaron a un sospechoso que parecía portar un arma de fuego, informó el subdirector de la agencia, Matt Quinn, en rueda de prensa.

Al ser abordado, el individuo huyó brevemente a pie, sacó un arma y abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque e hirieron al sospechoso.

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El individuo fue trasladado a un hospital, aunque las autoridades no han detallado su estado de salud.

Durante el tiroteo, un transeúnte menor de edad resultó herido por disparos efectuados por el sospechoso, si bien su vida no corre peligro.

A raíz del incidente, los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.

El suceso no impidió que el presidente, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios.

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EFE

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