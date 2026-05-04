Cazan cocodrilo para recuperar restos humanos que serían de un empresario

La Policía de Sudáfrica investiga si un cocodrilo de 4,5 metros devoró a Gabriel Batista, un empresario de 59 años arrastrado por las inundaciones en Mpumalanga, tras hallar restos humanos en el interior del animal. (Lea también: Turista murió tras mordedura de serpiente durante espectáculo en hotel: "Se metió en los pantalones")

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Según las autoridades, el operativo se llevó a cabo “en condiciones extremadamente peligrosas”. Además, compartieron un video de cómo se llevó a cabo el operativo.





El cocodrilo fue seguido con un dron por varios días

El comisionado nacional interino del Servicio de Policía Sudafricano (SAPS), teniente general Puleng Dimpane, reveló que quien llevó a cabo la captura del animal fue el capitán Johan ‘Pottie’ Potgieter.

Según se informó, el reptil fue abatido después de varios días de seguimiento con un dron.



“En una operación muy peligrosa y compleja a lo largo del río Komati, el capitán Potgieter fue izado desde un helicóptero SANPARKS a un río infestado de cocodrilos, donde aseguró valientemente un cocodrilo usando una cuerda en condiciones extremadamente peligrosas”, señaló el comunicado de las autoridades.



Según el reporte oficial, el cocodrilo, “que ya había sido sacrificado, fue posteriormente izado y trasladado a un lugar seguro, lo que permitió a la policía y a otros expertos recuperar los restos de una persona presuntamente desaparecida”, que sería el empresario Batista.

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El hallazgo de los restos ha llevado a la policía a realizar análisis de ADN de las partes del cuerpo encontradas en los intestinos del cocodrilo para confirmar la identidad del fallecido.

El general Dimpane sostuvo que "la disposición del capitán Potgieter a poner en riesgo su propia vida, yendo mucho más allá del cumplimiento del deber, refleja el compromiso inquebrantable de los miembros del SAPS de servir y proteger, incluso ante un peligro que podría haberle costado la vida".

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE