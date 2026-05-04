Estados Unidos restablece temporalmente el envío de píldoras abortivas por correo

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el lunes restablecer de forma provisional el envío por correo de la píldora abortiva mifepristona, una práctica que había sido suspendida la semana anterior por un tribunal de apelaciones de línea ultraconservadora.



Tras su fallo histórico de junio de 2022, en el que eliminó la protección federal del derecho al aborto, la Corte Suprema —de mayoría conservadora— concedió a los estados plena autonomía para regular esta práctica.

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A partir de entonces, alrededor de veinte estados prohibieron el aborto, ya fuera mediante medicamentos o procedimientos quirúrgicos, o lo sometieron a regulaciones extremadamente estrictas.

La resolución del 1 de mayo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con alcance nacional, endurecía todavía más el acceso al aborto, teniendo en cuenta que más del 25% de estos procedimientos se realizan a través de telemedicina, según datos de organizaciones especializadas.



Danco Laboratories, fabricante de la mifepristona, pidió a la Corte Suprema que suspendiera durante una semana la orden del tribunal de apelaciones, mientras prepara un recurso ante la máxima instancia judicial.



El alto tribunal aceptó restablecer hasta el 11 de mayo el acceso por correo a la mifepristona, utilizada en la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo en Estados Unidos. Además, otorgó plazo hasta el jueves a la parte opuesta, el estado de Luisiana (sur), para presentar por escrito sus argumentos.

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Luisiana, uno de los estados con leyes más restrictivas en materia de aborto, cuestiona la decisión adoptada en 2023 por la agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos (FDA) de eliminar la exigencia de obtener la mifepristona de manera presencial, alegando posibles riesgos asociados al uso del fármaco.



"De una vez por todas"

La influyente organización de defensa de los derechos civiles ACLU calificó la decisión de la Corte Suprema como "una noticia positiva a corto plazo", aunque advirtió que no se conformará con este desenlace, una posición compartida por la ONG Center for Reproductive Rights.

"La decisión de hoy permite el envío de mifepristona solo por una semana más, hasta que la Corte Suprema pueda examinar el caso con mayor detalle y emitir otra decisión", señaló el Center for Reproductive Rights.

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"La Corte Suprema debe poner fin a este ataque infundado contra nuestra libertad reproductiva de una vez por todas", añadió la ACLU.

Por su parte, la organización cristiana conservadora Alliance Defending Freedom (ADF) anunció que seguirá adelante con su batalla legal "para consolidar esta victoria que protege a las mujeres y a los bebés de todo el país frente al programa ilícito y destructivo de aborto farmacológico por correspondencia de la FDA".

El fallo del Quinto Circuito obligaría a las mujeres que buscan interrumpir su embarazo en cualquier punto del país a obtener la mifepristona directamente en centros de salud, además de prohibir su envío por correo o su dispensación en farmacias tras consultas de telemedicina.

De este modo, el tribunal de apelaciones, de mayoría conservadora, anuló una resolución previa de una corte inferior que había autorizado el envío postal del medicamento mientras la FDA realizaba una revisión de su normativa.

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La mifepristona está aprobada por la FDA desde el año 2000 y también se utiliza de manera habitual para tratar abortos espontáneos en etapas tempranas.

No obstante, sectores antiabortistas han puesto en entredicho la seguridad del medicamento.

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En ese contexto, el secretario de Salud durante el gobierno de Donald Trump, Robert Kennedy Jr., puso en marcha en 2025 una reevaluación de la seguridad de la mifepristona. A comienzos de abril, la FDA indicó que este proceso de estudio continúa en curso.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP