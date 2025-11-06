¿Quién es Uriel Rivera, hombre que acosó a Claudia Sheinbaum, presidenta de México?

La agresión sexual sufrida por la presidenta Claudia Sheinbaum en plena vía pública evidenció la violencia cotidiana que enfrentan las mexicanas y puso en el centro del debate a Uriel Rivera Martínez, el hombre que logró acercarse a la mandataria y agredirla sin que su equipo de seguridad lo impidiera.

El incidente, captado en video, ocurrió el martes cuando Sheinbaum caminaba hacia un evento cerca del Palacio Nacional. Mientras saludaba a simpatizantes, Rivera Martínez se le aproximó por detrás, le rodeó el hombro con un brazo, le tocó la cadera y el pecho, e intentó besarla en el cuello.

"Se acercó esta persona totalmente alcoholizada, no sé si drogado (...). Hasta después que veo los videos no me doy cuenta de lo que realmente ocurrió", reconoció el miércoles la presidenta.



Agresor de presidente de México tiene antecedentes

Tras el contacto, un guardia lo apartó, pero ella, aún desconcertada, accedió a tomarse una foto con él. Horas más tarde, fue identificado como Uriel Rivera Martínez, de 33 años, con antecedentes por disturbios públicos menores y remisiones al juzgado cívico por consumo de alcohol en la vía pública.



La Presidencia confirmó a AFP que Sheinbaum presentó una denuncia por "acoso", delito tipificado en la capital y en más de veinte estados, que incluye tocamientos, miradas lascivas y comentarios irrespetuosos que afectan la dignidad y causan daño psicoemocional.



Esta figura legal permite sancionar a agresores sin necesidad de probar intención de cópula o penetración, evitando que queden impunes.

"Mi reflexión es: si no presento una denuncia, ¿en qué condición se quedan las otras mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en nuestro país?", expresó Claudia Sheinbaum.



Conducta reiterada

Verónica Cruz, de la organización Las Libres, señaló: "Esta es la realidad de la mayoría de las mujeres. Todos los días están viviendo esta situación de acoso, de hostigamiento".

"El problema es lo simbólico de que haya sido hasta a la presidenta de la República", dijo a la AFP.

Rivera Martínez representa "el símbolo de los hombres que acosan en las calles, que creen que pueden tocar los cuerpos de las mujeres sin ninguna reprimenda, sin ninguna sanción, sin ninguna consecuencia", añadió Cruz.

Tras la denuncia de Sheinbaum, otra mujer de 25 años también acusó a Rivera Martínez de tocamientos indebidos ese mismo día. Las autoridades confirmaron que el agresor de la presidenta ya había acosado a otras mujeres en la zona, lo que podría agravar su situación legal.

La Fiscalía de Delitos Sexuales de Ciudad de México abrió una carpeta de investigación y el detenido permanece bajo custodia. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión.



Seguridad en entredicho

La agresión también expuso la vulnerabilidad de Sheinbaum, quien ha defendido una política de cercanía con la gente, permitiendo abrazos, selfies y saludos en sus recorridos públicos.

"Es una estrategia de contacto político que sí va en detrimento de su seguridad", explicó a AFP el analista David Saucedo.

El perímetro de escoltas "debería revisar que las personas que se acerquen a la presidenta no estén en estado inconveniente, no estén armadas", añadió.

Pese a la preocupación, Sheinbaum descartó reforzar su seguridad. "Si no hay ningún riesgo contra nosotros, vamos a seguir como hasta ahora, tenemos que estar cerca de la gente", afirmó.

En México, el uso de escoltas y vehículos blindados suele asociarse con la prepotencia de las élites. Sin embargo, para el exfiscal Samuel González, este caso envía un mensaje preocupante: la presidenta es "vulnerable".

La Conferencia Nacional de Gobernadores también condenó el hecho, calificándolo como "un recordatorio doloroso" de que incluso las mujeres en altos cargos enfrentan violencia.

Según el Inegi, más del 70 % de las mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia. El 15.5 % ha vivido acoso sexual, manoseo o intento de violación, cinco veces más que los hombres.

