Reconocida periodista murió junto a su mamá en medio de incendio en Nueva York

El mundo del periodismo internacional está de luto tras conocerse que la reconocida periodista Yolaine Díaz falleció junto a su madre cuando el edificio de apartamentos en el que vivían se incendió. Según los reportes de las autoridades, las mujeres intentaron escapar hasta el último minuto, pero las llamas las alcanzaron en las escaleras.

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Díaz es recordada especialmente por su paso como editora en la redacción de People en Español, uno de los medios de entretenimiento y cultura más reconocidos entre la comunidad hispanohablante. Colegas y familiares han lamentado públicamente la tragedia que la llevó a perder la vida junto a su progenitora.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Los hechos se dieron en la madrugada del pasado 4 de mayo, cuando se reportó un incendio en un edificio de seis pisos, ubicado en el sector de Inwood, al norte de Manhattan, Nueva York. Aunque las autoridades llegaron rápidamente a atender el incidente, los primeros reportes conocidos indicaron que había un saldo de 14 personas heridas.

Tras el operativo de las autoridades locales para extinguir el fuego y ayudar a los residentes del edificio, dieron a conocer que el fuego inició en la plata baja del mismo y que las llamas se propagaron a gran velocidad por las escaleras. Tanto el fuego como el humo empezaron a consumir el edificio desde el primer piso hacia arriba y, al ocurrir en la madrugada cuando la mayoría dormía, muchos residentes no se dieron cuenta a tiempo de lo que estaba pasando.



El informe de las autoridades que atendieron la situación señala que el fuego llegó hasta el último piso rápidamente, lo que dejó a muchos residentes sin la posibilidad de escapar por sus medios. Agregaron que para atender este incidente se tuvieron que presentar en el lugar hasta 200 bomberos y ahora un centenar de personas se quedaron sin hogar.



Tras dos días de lo ocurrido, la prensa difundió este miércoles 6 de mayo que en total murieron tres personas y un animal por este incidente. Dos de esas víctimas fatales de este incendio fueron Yolaine Díaz, junto a su mamá Ana Mirtha Lantigua y su mascota, una chihuahua llamada Bella.

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En el apartamento la periodista se encontraba con su mamá, su padrastro y su mascota, y el único que sobrevivió fue el hombre, quien logró salir ileso utilizando las escaleras externas del edificio. Por su parte, las dos mujeres y la mascota perdieron la vida en las escaleras internas del mismo, donde quedaron atrapadas por el humo y el fuego al intentar bajar al primer piso.



¿Quién era Yolaine Díaz?

Yolaine Díaz falleció a los 48 años, mientras que su madre a los 73, lo que dejó consternados y con un gran dolor a todos sus seres queridos. La mujer era oriunda de Bonao, República Domicana, y había logrado posicionarse como una de las grandes periodistas de entretenimiento internacional.

Desde adolescente se había radicado en Nueva York y cumplió su sueño de ser periodista, estudiando en el Lehman College de El Bronx. Trabajó en medios como TVNotas, Ebony.com y US Weekly. Recorrió un gran camino en la redacción de People en Español, medio al que llegó 15 años atrás como interna y escaló hasta convertirse en escritora. Su cargo más reciente en ese medio fue el de editora digital de moda y belleza hasta 2022.

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A lo largo de su carrera logró altas entrevistas de impacto en la industria del entretenimiento con personajes como Shakira, Enrique Iglesias, Jennifer López, Marc Anthony, Eva Longoria, William Levy, Laura Pausini, Daddy Yankee y Rita Moreno.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co