Incendio en Medellín habría ocultado un asesinato en casa vecina: Fiscalía revela detalles del caso

En Medellín se registró un asesinato contra una persona con discapacidad auditiva, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda con heridas de arma cortopunzante. Sin embargo, lo que llamó la atenicón entre los vecinos no fue el homicidio, sino un incedio que inició en uan vivienda vecina a la escena del crimen. Poco después de que ocurriera el crimen, el presunto homicida habría incendiado una casa contigua para desviar la atención de las autoridades.



Por este hecho, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Stiven Agudelo Serna, de 33 años, quien actualmente es señalado de asesinar a su inquilino en la ciudad del Valle de Aburrá. A Agudelo, tras la investigación del ente judicial, también se le acusa de haber iniciado la conflagración.

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De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 13 de abril en un inmueble de la capital antioqueña. La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), indica que el hoy procesado habría ingresado a la habitación que le tenía arrendada a la víctima y la atacó con arma cortopunzante en el baño de la vivienda.



Tras el presunto homicidio, el hombre habría prendido fuego a una vivienda contigua con el objetivo de confundir a las autoridades y ocultar el crimen. Sin embargo, su intento de fuga duró poco. Solo minutos después fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional. Según el reporte oficial, al momento de la detención vestía prendas con rastros de sangre, lo que levantó las sospechas de los investigadores.

Las indagaciones también revelaron que entre la víctima y el presunto agresor existían conflictos previos. Al parecer, el hoy procesado abusaba del costo del arriendo y, en algunas ocasiones, ingresaba sin autorización a la habitación para sustraer pertenencias.



Durante las audiencias preliminares, Agudelo Serna no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado e incendio. Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.



Paula Rozo

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