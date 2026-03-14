Video | Así fueron los bombardeos de Estados Unidos contra Kharg, la isla petrolera de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia de Oriente Medio, “aniquilando” por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Kharg. Horas más tarde, el mandatario divulgó un video en el que mostró la nueva ofensiva.



El mandatario dijo en su cuenta de Truth Social que el ataque fue ejecutado por el Comando Central de Estados Unidos bajo sus órdenes y que aniquilaron “por completo todos los objetivos militares en la isla de Kharg”, donde se almacena el 90 % del petróleo que Irán exporta al mundo. Trump calificó esta isla como “la joya de la corona de Irán” y describió el ataque como uno de los más poderosos ejecutados sobre esta región.



Instalaciones de la isla están "intactas", según Irán

En contraste, las autoridades iraníes aseguraron este sábado que las instalaciones petroleras de la isla de Kharg —conocida por ser el corazón petrolero de la República Islámica— resultaron “intactas” tras el ataque estadounidense y que la exportación de crudo se mantiene plenamente operativa.

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El vicegobernador político de la provincia de Bushehr, Ehsan Yahanian, precisó en declaraciones a la agencia Tasnim que, pese al bombardeo “enemigo”, el proceso de exportación de petróleo desde el terminal de la isla continúa sin interrupciones y las actividades de las empresas presentes operan con normalidad.



No obstante, reconoció que parte de las infraestructuras militares y del aeropuerto de la isla, ubicada en el golfo Pérsico, sí sufrieron daños.



Video del bombardeo compartido por Donald Trump

(@realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Mar 13 2026, 9:18 PM ET ) pic.twitter.com/i93XzYy1OX — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 14, 2026

Por otra parte, fuentes oficiales iraníes, citadas por la agencia Mehr, reiteraron que la isla permanece bajo control total tras el ataque de la pasada noche y que este “no logró sus objetivos”. A pesar de las explosiones escuchadas en la zona, añadieron que la infraestructura petrolera esencial no sufrió daños y que todas sus operaciones continúan con normalidad, mientras que los trabajadores del sector resultaron ilesos.



Según este medio oficialista, los objetivos del ataque fueron las defensas aéreas, una base naval, la torre de control del aeropuerto y un hangar para helicópteros.



La agencia iraní añadió que el bombardeo, que atribuyó a Estados Unidos e Israel, falló en destruir los sistemas de defensa de la isla, los cuales volvieron a activarse rápidamente.



La importancia de Kharg para Irán

Kharg, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, es descrita como un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.



De acuerdo con medios locales, la isla también es conocida por tener grandes tanques de almacenamiento de petróleo destinados al mercado internacional.

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Horas antes del ataque, expertos citados por la BBC habían cuestionado que Estados Unidos e Israel no hubieran atacado antes esta isla, posiblemente porque el perjuicio en términos energéticos sería irreversible.

EFE