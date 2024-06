Relatos que dejan el Día D: “Soldado se sostenía las tripas y decía que volvería a casa”

Este jueves, 6 de junio de 2024, se celebra la conmemoración de los 80 años del Día D. En Normandía, Francia, en las mismas playas donde 156.000 soldados del ejército aliado desembarcaron, se reunieron 25 líderes occidentales que rindieron homenaje a los héroes, los caídos, los sobrevivientes y a las naciones que frenaron la expansión de Hitler y los nazis.

Han vivido 80 años desde aquel desembarco. Pero el regreso hoy a Normandía para estos veteranos es radicalmente distinto a lo que vivieron el 6 de junio de 1944.

Estos heroicos personajes fueron recibidos y honrados por dignatarios como Emmanuel Macron, presidente de Francia, o Joe Biden, mandatario de Estados Unidos.

En Normandía, no hubo bombas o fuego enemigo. Solo aplausos. El homenaje fue para aquellos vivos, pero, sobre todo, para aquellos muertos. A tan solo unos pasos de sus tumbas llegaron los líderes de Estados Unidos, Francia, Reino unido, Alemania, Canadá y un invitado especial, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, que se defienden, según Biden, de la misma tiranía que fue derrotada por los héroes de Normandía.

Publicidad

"No se equivoquen, los autócratas del mundo están viendo de cerca lo que pasa en Ucrania, para ver si dejamos que esta agresión ilegal no tenga consecuencias. No podemos permitir que eso pase, rendirnos ante los matones, inclinarnos ante los dictadores, es simplemente inconcebible", expresó el primer mandatario de los Estados Unidos.

Biden se reunió con 41 veteranos estadounidenses que hicieron parte de la campaña militar en Normandía.

Publicidad

Todos rondaban los 20 años para esa época, como Onofrio Zicari, quien recuerda el día perfectamente.

“Desembarcamos y nos arrastramos por la playa. Miré y estaba un soldado, estaba sentado en su casco y se sostenía las tripas. Es algo que uno nunca olvida. Él repetía y repetía: ‘Me voy para mi casa’”, indicó el veterano de guerra.

Con los honores de las bandas militares y las banderas de los países de Europa izadas en símbolo de unidad, se le envió un mensaje a los héroes de Normandía: gracias por defender y dar sus vidas en defensa de la libertad.

Publicidad

María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol, precisó que el Día D es considerado, desde el punto histórico, como épico, pues marcó el momento en el que Alemania comenzó a perder la guerra, lo que reflejó el triunfo para los aliados, quienes retoman el territorio que Hitler había conquistado.

“Se necesitó casi un año de trabajo y, sobre todo, un gran engaño por parte de los aliados, quienes hicieron creer a Hitler que la invasión se iba a dar por la frontera entre Francia y Bélgica, en el paso de Calais, pero no, la invasión se dio por Normandía. Tuvieron un papel supremamente importante para este éxito antes y después de la guerra”, acotó la experta.