Reportan ataque de Israel contra cuartel de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán

El Ejército de Israel afirmó que ha bombardeado este domingo el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones, anunció en un comunicado.



"El cuartel general de la Fuerza Aérea del IRGC fue atacado durante los ataques a gran escala de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) contra docenas de objetivos del régimen terrorista iraní", recoge el comunicado castrense.

Las fuerzas armadas israelíes aseguraron que el cuartel era el centro de mando y control de la actividad de la fuerza aérea iraní, lo que incluye el comando de los misiles balísticos, la flota de drones y otras unidades aéreas.

"El cuartel general de la Fuerza Aérea era también responsable de producir una imagen de la situación y planear los ataques con misiles hacia el Estado de Israel y los países de la región", continúa el comunicado.



Israel ha bombardeado 140 objetivos en Irán a lo largo de la jornada, dijo este domingo en una comparecencia el portavoz de las fuerzas armadas, Effie Defrin.



Más de 1.300 personas han muerto en Irán por los ataques de Israel y Estados Unidos, mientras que en territorio israelí diez personas han fallecido por los impactos de misiles iraníes.



Murió un soldado de EE. UU. tras ataque de Israel

A este episodio de la jornada se suma la muerte de un soldado de Estados Unidos, que falleció tras haber resultado herido en Arabia Saudí en uno de los primeros ataques de Irán en la guerra, con lo que suman siete fallecidos estadounidenses, informó este domingo el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

El organismo, con sede en Florida, reveló en un comunicado que el militar murió la noche del sábado "por heridas recibidas durante los ataques iniciales del régimen iraní a lo largo de Oriente Medio" después de haber quedado "seriamente herido" en un ataque a tropas estadounidenses en Arabia Saudí el 1 de marzo.

"Este es el séptimo miembro en servicio activo que ha muerto en acción durante la Operación Furia Épica. Grandes operaciones de combate continúan", indicó el CENTCOM.

La identidad del "militar fallecido" no se revelará en un plazo de 24 horas, a la espera de que los familiares identifiquen al fallecido.

El deceso se revela apenas unos días después de la llegada a Estados Unidos de los cuerpos de seis soldados fallecidos en Kuwait por el ataque con un dron de Irán, por lo que el presidente de EE. UU., Donald Trump, encabezó la ceremonia del traslado digno de los cuerpos y prometió "mantener al mínimo" las muertes estadounidenses.

"Son grandiosos héroes de nuestro país y vamos a mantenerlo de esa manera. Cuando se trata de guerra, siempre hay esas (bajas), vamos a mantenerlo al mínimo", indicó el presidente en Miami antes del homenaje.

Trump también aseguró el sábado que solo enviaría tropas estadounidenses sobre el terreno por "una muy buena razón", aunque el medio Axios reportó este domingo que Estados Unidos e Israel analizan enviar tropas especiales a Irán para confiscar sus reservas de uranio enriquecido.

AGENCIA EFE