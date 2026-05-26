Rescatan a mujer que pasó más de 24 horas en un acantilado: su expareja la habría empujado

Una mujer que permaneció más de 24 horas atrapada en un acantilado en la sierra de Rola-Moça, en Minas Gerais, Brasil, fue rescatada con vida por organismos de emergencia luego de denunciar que había sido empujada por su expareja. La víctima, identificada como Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 años, relató a las autoridades que durante años sufrió terror psicológico por parte del hombre con el que mantuvo una relación sentimental durante una década.



Según informó el medio G1, el rescate ocurrió en la mañana de este martes 26 de mayo, después de una intensa búsqueda adelantada por el Cuerpo de Bomberos, la Policía Civil, la Policía Militar y el SAMU, servicio de emergencias médicas de Brasil. La mujer fue localizada entre la vegetación del acantilado, donde había permanecido desde el día anterior esperando ayuda.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Ana Cláudia aseguró que fue empujada desde el precipicio alrededor de las 10 de la mañana del lunes 25 de mayo. Tras la caída, intentó salir del lugar por sus propios medios, pero únicamente logró desplazarse hasta el punto donde finalmente fue encontrada por los rescatistas.

Los organismos de socorro informaron que la mujer presentaba abrasiones y una lesión en uno de sus pies. Pese a las heridas, permaneció consciente mientras esperaba ser auxiliada en una zona de difícil acceso de la sierra de Rola-Moça.



Publicidad

¿Cuál fue la versión del hombre señalado?

El caso tomó un giro aún más delicado luego de que las autoridades confirmaran la captura de Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 años, expareja de la víctima. El hombre fue localizado en Várzea da Palma, al norte de Minas Gerais, y detenido por las autoridades.

Según informó la Policía Militar, el sospechoso confesó haber secuestrado a Ana Cláudia y haber intentado asesinarla arrojándola desde el acantilado. El teniente coronel Célio de Araújo Rocha, comandante del 48.º Batallón de la Policía Militar, explicó detalles de la declaración entregada por el detenido.

Publicidad

“El agresor confesó que ayer, alrededor de las 11:00 horas, se dirigió al lugar de trabajo de la víctima, donde la abordó y la convenció para que subiera a su vehículo. La llevó a esta zona de Serra do Rola Moça. Al llegar, comenzó a coaccionarla con una navaja, salió del vehículo y la obligó a acercarse al borde del precipicio. Con esta arma, la empujó al vacío”, señaló el oficial.

La desaparición de Ana Cláudia había sido reportada por sus familiares desde la mañana del lunes. Según el relato entregado por la familia, la mujer había salido para llevar a su hija a la escuela en el barrio Pindorama, en la región noroeste de Belo Horizonte, cuando informó que se había encontrado con su expareja.

Horas después de la desaparición, el sospechoso envió un mensaje de audio a la hija menor de la mujer, una niña de 9 años, en el que negó haberle hecho daño a su madre.

“Si alguien te dice, tu madre, tu hermana Luisa, quien sea, que papá hizo algo contra tu madre, contra ti, es mentira, ¿sabes? Papá no tendría el valor de hacer eso, ¿sabes, hija? Papá te quiere muchísimo. ¿De acuerdo? Nunca olvides que papá te quiere muchísimo”, dijo en el mensaje.

Publicidad

El audio fue entregado al medio brasileño G1 por Thaine Heloísa Rodrigues de Souza, hija mayor de Ana Cláudia y también hijastra del detenido. La joven explicó que su madre y Silvanildo habían mantenido una relación durante 10 años, aunque estaban separados desde febrero de este año.

De acuerdo con la Policía Militar, incluso antes de ser capturado, el hombre habría comentado a familiares que había secuestrado a la mujer y que planeaba arrojarla desde la sierra de Rola-Moça.

Publicidad

El hallazgo con vida de Ana Cláudia generó alivio entre sus familiares y rescatistas, luego de más de un día de intensa búsqueda en una zona montañosa y de difícil acceso. Las autoridades continúan con las investigaciones del caso mientras el detenido permanece bajo custodia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co