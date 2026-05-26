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Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. abre una segunda pesquisa criminal contra Nicolás Maduro, según Miami Herald

EE. UU. abre una segunda pesquisa criminal contra Nicolás Maduro, según Miami Herald

La nueva indagatoria toma fuerza tras el proceso contra el empresario colombiano Alex Saab, señalado testaferro del depuesto gobernante venezolano.

Por: EFE
Actualizado: 26 de may, 2026
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Así se veía Nicolás Maduro en segunda audiencia de juicio en Estados Unidos
Nicolás Maduro.
Jane Rosenberg/EFE

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde está detenido su presunto testaferro, Alex Saab, desde la semana pasada, según reportó este martes el diario Miami Herald.

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Los fiscales federales han puesto el foco en Saab, deportado el 16 de mayo de Venezuela a Estados Unidos para afrontar cargos por lavado de dinero, porque piensan que posee información detallada sobre la estructura financiera de Maduro, según "personas familiarizadas con las investigaciones" citadas por el diario de Miami.

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"Ese interés surge mientras el Departamento de Justicia impulsa una segunda investigación criminal contra Maduro, desarrollada en el sur de Florida y centrada, al menos en parte, en posibles delitos financieros", informó el diario.

Este reporte se suma a una nota de CBS News del 19 de mayo que expuso, con base en "múltiples fuentes" anónimas, que fiscales federales en Miami recibieron órdenes para abrir una nueva indagatoria criminal contra Maduro "en medio de preocupaciones sobre que el proceso pendiente en su contra es débil".

La nueva investigación, según CBS News, se abrió en marzo después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por "narcoterrorismo", narcotráfico y posesión de armas, pues el DOJ y la Casa Blanca han "expresado en privado" su "preocupación" por la falta de cargos de lavado de dinero.

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Este segundo proceso, añade el mismo reporte, lo lidera el fiscal Michael Berger, especializado en casos criminales internacionales, junto a agentes del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y la sección de Investigación Criminal del ISR, el fisco estadounidense.

La nueva indagatoria toma fuerza tras el proceso contra Saab, empresario colombiano y exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), acusado en el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

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Según el DOJ, el caso de Saab involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables.

Con dicho proceso, los investigadores de Estados Unidos están examinando si Saab podría ser "el arma más valiosa contra" Maduro, según el Herald.

Nacido en Colombia y de origen libanés, Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional.

EFE

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