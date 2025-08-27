Revelan detalles del tiroteo en colegio de EE. UU.: el manifiesto, dibujo y la madre de atacante

La mañana de este miércoles 27 de agosto dos niños fueron asesinados por un persona armada que atacó una iglesia en Mineápolis (norte de Estados Unidos). El jefe de la policía de la ciudad y el alcalde, Jacob Frey, confirmaron que dos menores de ocho y diez años fallecieron y que otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 menores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los hechos se produjeron esta mañana, sobre las 08:30 hora local, en la iglesia católica romana de la Anunciación de Minneapolis, en el estado de Minnesota, y provocaron una fuerte respuesta policial y una gran tensión hasta que se confirmó que el presunto autor de los disparos había fallecido. Según explicó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, en una rueda de prensa, los disparos se dieron durante la misa realizada como parte del inicio del curso escolar del colegio Annunciation Catholic, una institución afiliada a la iglesia que se ubica en el sur de la ciudad y se denomina como la más grande del estado de Minnesota.

Al parecer, el tiroteo se registró al inicio de la misa, cuando algunos niños estaban sentados dentro de las instalaciones y otros estaban entrando. O'Hara describió que una persona se aproximó por la parte exterior, al costado del edificio, y disparó con "un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa".



"Dos niños pequeños, de ocho y diez años, fueron asesinados en los pupitres donde estaban sentados. Sus padres ya han sido notificados. Otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños. Dos de esos niños están en estado crítico", añadió el jefe de policía, quien puntualizó que el agresor "estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. Creemos que utilizó las tres". Cuestionado por el número de disparos, apuntó que fueron "docenas", aunque no tienen todavía la cuenta exacta.

Publicidad

Por lo pronto, se confirmó la muerte de esta persona, quien creen que "se quitó la vida en el estacionamiento" de la escuela, ubicado en la parte trasera de la iglesia. "Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión. Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia. Mientras iniciamos el difícil camino hacia la sanación, quiero que la comunidad sepa esto: que incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad", concluyó el jefe de policía.



Nuevos detalles del tirador y el supuesto manifesto que publicó

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) anunció que se identificó a la persona señalada de responsable, quien falleció, como Robin Westman. Conforme con los registros públicos, tenía 23 años, era residente de la zona y su nombre había sido cambiado en el 2020, año en el que Westman dejó de llamarse "Robert" debido a que se identificaba como una mujer.

El director de la agencia, Kash Patel, informó que se investiga el tiroteo como "un acto de terrorismo doméstico y crímenes de odio contra católicos". El jefe del FBI agregó que el agresor es un individuo "nacido hombre bajo el nombre de Robert Westman" y que no tenía antecedentes penales.

Publicidad

El jefe de la Policía de la ciudad precisó que, además, las armas en su poder (un rifle, una escopeta y una pistola) habían sido adquiridas recientemente y de forma legal. Fuentes judiciales le confirmaron a CNN, que la tiradora se graduó de la escuela primaria Annunciation Catholic en 2017, según se corroboró en un anuario obtenido.

De igual forma, la policía resaltó que su madre de la señalada, identificada como Mary Grace Westman, pasó cinco años trabajando como secretaria en la escuela Annunciation hasta que se jubiló en 2021. Publicaciones de las mismas redes sociales de la institución en las que se le menciona e incluso agradece por sus servicios.

Videos supuestamente publicados en línea por Robin mostraron un manifiesto de varias páginas, así como nombres y dibujos de armas de fuego en su cuenta de la plataforma de video Youtube horas antes del ataque. En la grabación de once minutos se enseñaba el supuesto arsenal y advertía que podría asaltar una iglesia durante una misa.

Además de eso, la agencia EFE conoció que la joven de 23 años publicó anteriormente diversos videos en los que mostraba cargadores de armas largas con mensajes escritos contra el presidente Donald Trump o hacía referencias a sujetos que cometieron crímenes similares en EE.UU., según el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara. Otra de las grabaciones se observa la mano de alguien hojeando las páginas de dos cuadernos en los que se ve un boceto aproximado de la disposición de una iglesia, que la persona señala antes de clavar un cuchillo en el boceto.

Publicidad

Estos metrajes ya fueron eliminados de las cuentas y los investigadores confirmaron que se está revisando el contenido de los mismos para intentar determinar un motivo.

El ataque recibió condenas y expresiones de dolor de muchos, incluido el presidente Donald Trump, quien ordenó que las banderas estadounidenses en la Casa Blanca quedaran a media asta. El papa León XIV -el primer estadounidense en liderar la Iglesia Católica- dijo que estaba "profundamente entristecido" por la tragedia.

Publicidad

Dos adultos y nueve niños, de entre seis y catorce años, estaban siendo tratados en el Centro Médico del Condado de Hennepin, con al menos cuatro personas requiriendo cirugía inmediata.

El ataque del miércoles es el último de una larga lista de tiroteos escolares en Estados Unidos, donde las armas superan en número a las personas y los intentos de restringir el acceso a armamento enfrentan un eterno estancamiento político. "No digan que esto se trata de pensamientos y oraciones en este momento. Estos niños estaban literalmente rezando. Era la primera semana de escuela. Estaban en una iglesia. Estos son niños que deberían estar aprendiendo con sus amigos", lanzó el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, en rueda de prensa.

El ataque llega después de una ola de informes falsos de tiradores activos en campus universitarios de Estados Unidos mientras los estudiantes regresan a clases después de las vacaciones de verano. Pero este año ha habido al menos 287 tiroteos masivos en el país, definidos como uno que involucra al menos cuatro víctimas, fallecidas o heridas, según el Archivo de Violencia Armada.

*Con información de EFE y AFP

NOTICIA CARACOL DIGITAL.