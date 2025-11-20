En vivo
Diosdado Cabello niega que Maduro esté negociando con EE. UU. un cambio político en Venezuela

El número dos del chavismo aseguró que "nada puede poner en riesgo" al régimen de Nicolás Maduro, luego de que medios estadounidenses aseguraron supuestos acercamientos de Maduro y la Casa Blanca.

Por: EFE
Actualizado: 20 de nov, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Diosdado Cabello.
AFP

