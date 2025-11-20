Diosdado Cabello niega que Maduro esté negociando con EE. UU. un cambio político en Venezuela

El ministro de Interior de Venezuela y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, negó este jueves que haya negociaciones para un cambio político en su país, y aseguró que "nada puede poner en riesgo" al régimen de Nicolás Maduro. En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario tachó de "mentira" que el mandatario venezolano haya ofrecido "que lo dejaran dos años más" en el poder.

El también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) insistió en que "absolutamente nada puede poner en riesgo a la revolución bolivariana", nombre con el que el oficialismo denomina al movimiento y proyecto político comenzado por Hugo Chávez tras su llegada a la Presidencia, en 1999, y que hoy encabeza Maduro.

Según una investigación publicada el martes por el New York Times, la Casa Blanca habría rechazado una propuesta del presidente venezolano de dimitir tras un periodo de dos años, en el marco de negociaciones extraoficiales que habrían sido autorizadas por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para explorar soluciones a la crisis en Venezuela.



El New York Times asegura que Trump dio "su visto bueno" a los planes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para operaciones que podrían tener como objetivo preparar un "campo de batalla para acciones futuras" y que rehabilitaron comunicación extraoficial con Maduro.



El artículo cita a funcionarios que hablaron bajo anonimato y que conocieron que integrantes del régimen de Maduro supuestamente ofrecieron a la Administración de Trump un proceso de transición de dos a tres años, con el objetivo de garantizar una renuncia ordenada. Sin embargo, la Casa Blanca considera inaceptable que la salida de Maduro del poder se postergue.

Maduro acusa a Washington de buscar un "cambio de régimen" en Venezuela a través de la que denuncia como la "amenaza" de Estados Unidos en el mar Caribe, en referencia al despliegue militar que mantiene el país norteamericano en aguas cercanas a la nación petrolera.

El lunes, Maduro aseguró que atacar "militarmente" a Venezuela sería "el fin político" de Trump, pero se mostró dispuesto a hablar con él "face to face" (cara a cara).

El presidente estadounidense declaró el domingo que "podría haber discusiones" con Maduro, "porque Venezuela quiere hablar", mientras que el viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

