Revelan qué habría planeado copiloto con vuelo de Flydubai que viajaba a Israel: "Acto terrorista"

Un copiloto, identificado como Hamman al-Hammami, de la aerolínea Flydubai habría tenido como objetivo estrellar el avión que comandaba contra el aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv, o contra otro edificio en Israel, de acuerdo con información entregada a NBC News por un funcionario de Oriente Medio. La revelación hace parte de la investigación sobre el incidente ocurrido durante un vuelo procedente de Dubái con destino a Tel Aviv, en el que el piloto habría atacado al comandante de la aeronave e intentado apoderarse de los controles.

El sospechoso permanece bajo interrogatorio en Emiratos Árabes Unidos, después de haber sido trasladado desde Arabia Saudí. El avión terminó aterrizando sin incidentes en ese país luego de ser desviado de su ruta original. De acuerdo con una fuente consultada por el medio estadounidense, el copiloto habría manifestado a los investigadores que buscaba superar las defensas de Israel para llevar la aeronave hasta el aeropuerto Ben Gurion u otro edificio. El funcionario que entregó esta información habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para pronunciarse públicamente sobre el caso.

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Una de las principales preguntas que deja el caso está relacionada con los controles de seguridad aplicados antes de que el piloto pudiera operar el vuelo con destino a Israel. The Wall Street Journal informó que Omán ya le había prohibido volar a al-Hammami debido a preocupaciones relacionadas con una posible adopción de posiciones ideológicas radicales. También existe otro interrogante relacionado con su nacionalidad. Al-Hammami sería ciudadano de Omán, país árabe que no mantiene relaciones diplomáticas con Israel, pese a que estaba al mando de una aeronave que transportaba pasajeros israelíes hacia Tel Aviv. Por ahora, una hipótesis que manejan los investigadores israelíes es que el piloto habría actuado solo.



El ataque contra el comandante ocurrió en pleno vuelo

Las autoridades emiratíes informaron que el piloto habría utilizado un hacha de rescate para atacar al capitán Smit Machchhar, quien se encontraba en la cabina de mando. El objetivo del agresor habría sido tomar el control de la aeronave. El episodio generó una situación de emergencia a bordo del avión, que transportaba a 174 pasajeros, en su mayoría israelíes. Según los datos de Flightradar24, la aeronave perdió alrededor de 14.000 pies de altura en apenas 29 segundos. La maniobra provocó temor entre las personas que viajaban en el avión.



Machchhar, piloto de nacionalidad india con 17 años de experiencia, relató posteriormente algunos detalles de lo ocurrido. En una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, explicó que inicialmente no consideró extraño que su compañero dijera que iba a rezar, debido a que los musulmanes practicantes realizan sus oraciones varias veces al día. Sin embargo, poco después habría comenzado la agresión. "Debido a los primeros golpes, mi visión se redujo casi a cero y todo quedó borroso", dijo Machchhar. "Lo siguiente que sentí fue que el avión caía en picado".

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El piloto agredido también explicó que durante los primeros momentos creyó que el problema podía estar relacionado con la aeronave. Posteriormente, al continuar los golpes, comprendió que estaba siendo atacado por su compañero. Inicialmente, Machchhar dijo que pensó que había "daños catastróficos en la aeronave", pero una vez que los golpes continuaron, "se dio cuenta de que no era la aeronave, sino el otro tipo que estaba en la cabina conmigo". El comandante consiguió abrir la puerta de la cabina en su segundo intento. De acuerdo con su relato, otras personas que se encontraban fuera de la cabina pudieron intervenir y ayudarlo. "Lo di todo, fui directo a la puerta y la abrí. Y, por suerte, había gente esperando para contraatacar", dijo.



Emiratos dice que el copiloto del vuelo rumbo a Israel planeaba un "acto terrorista"

Los investigadores de Emiratos Árabes Unidos afirmaron el sábado que "el copiloto intentó cometer un acto terrorista" y "atacó al comandante en la cabina con el hacha de emergencia e intentó hacerse con el control del avión", declaró el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, según la agencia oficial de noticias WAM. Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el sospechoso había sido objeto de un "adoctrinamiento islamista radical" y había intentado estrellar el avión. Netanyahu invitó a Israel como huésped de honor al piloto indio.

"Usted es un verdadero héroe de los valientes pueblos de India e Israel, y es un héroe para el mundo entero", declaró Netanyahu en un video difundido por su oficina el sábado que recoge una conversación telefónica con el comandante. Las autoridades israelíes estiman que se ha evitado una tragedia. CNN informó por su parte de que el piloto había sido apartado el año pasado de un puesto en la compañía aérea nacional de Omán por sospechas relacionadas con sus opiniones extremistas. Según ABC News, que cita a altos responsables de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad familiarizados con la investigación, se sorprendió al sospechoso en posesión de material extremista cuando se formaba para ser piloto.

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Con información de AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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