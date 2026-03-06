EN VIVO | Con 50 aviones, Israel asegura haber destruido búnker subterráneo de Jamenei en Irán

En el séptimo día de la guerra de Estados Unidos contra Irán continúan los bombardeos. La ONU ha instado a las partes en conflicto a retirarse y "darle una oportunidad a la paz".

La guerra ha arrastrado a potencias globales, ha trastocado los sectores energético y de transporte del mundo y ha provocado caos, incluso, en zonas habitualmente pacíficas de la volátil región.

6:39 a.m. | Irán habría atacado bases de EE. UU. en Kuwait

"En las últimas horas, varios tipos de drones destructivos de las fuerzas terrestres del ejército apuntaron contra un buen número de bases del ejército estadounidense en Kuwait", declaró el ejército, según la televisión estatal iraní. "Esos ataques continuarán en las próximas horas", agregó.



6:35 a.m. | Atacaron búnker del fallecido Alí Jamenei

El Ejército israelí aseguró que sus fuerzas aéreas bombardearon "en el corazón de Teherán" el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní Alí Jamenei. Detalla que alrededor de 50 aviones de combate de la fuerza área participaron en la operación guiados por "inteligencia precisa" con más de 100 municiones para atacar el búnker de Jameneí en la capital iraní.



"El túnel se extiende a lo largo de varias manzanas bajo la población civil y contenía numerosos puntos de acceso. El régimen terrorista iraní lo consideraba inexpugnable", indica.



6:27 a.m. | Nueva ola de ataques contra suburbios en el sur de Beirut

El Ejército de Israel anunció este viernes 6 de marzo una nueva oleada de ataques contra los suburbios meridionales de Dahiye, en Beirut, según un comunicado castrense que no aporta detalles.



Estos últimos bombardeos constituyen la vigésimo séptima acometida aérea contra Beirut desde el inicio de la guerra, según el Ejército israelí, que asegura que solo en las últimas 24 horas han golpeado 115 objetivos de Hizbulá, entre ellos los situados también en "edificios residenciales" de la capital.

Noticia en desarrollo.